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Tržby spoločností vlani medziročne stúpli o 4,4 % na vyše 287 mld. eur
V roku 2025 podalo účtovnú závierku zatiaľ viac ako 300.000 spoločností.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - V roku 2025 podalo účtovnú závierku zatiaľ viac ako 300.000 spoločností. Medziročne ich tržby vzrástli o 4,4 % na vyše 287 miliárd eur. Čistý zisk spoločností stúpol medziročne o 6,1 % na vyše 14,5 miliardy eur. Uviedol to Martin Lindák, analytik spoločnosti FinStat.
Najrýchlejšie podľa neho vlani rástli tržby automobilke a zbrojovke. Trnavskému výrobcovi automobilov PCA Slovakia sa tržby zvýšili o 2,4 miliardy na vyše 4,4 miliardy eur, aj vďaka bázickému efektu po slabom roku 2024. Zbrojovke MSM Export tržby stúpli o takmer 1,2 miliardy eur a novovzniknutej Energetike Slovensko o 778 miliónov eur.
Analytik dodal, že pri zisku vlani dominovali predaje podielov a energetika - najviac stúpol zisk spoločnosti Finhold (237 miliónov eur, po odpredaji podielu v I.D.C. Holding). Nasleduje MSM Export, ktorej medziročne zisk vzrástol o vyše 170 miliónov eur. Slovenské elektrárne skončili minulý rok s historicky najvyšším ziskom firmy na Slovensku - s takmer 980 miliónmi eur.
Najrýchlejšie podľa neho vlani rástli tržby automobilke a zbrojovke. Trnavskému výrobcovi automobilov PCA Slovakia sa tržby zvýšili o 2,4 miliardy na vyše 4,4 miliardy eur, aj vďaka bázickému efektu po slabom roku 2024. Zbrojovke MSM Export tržby stúpli o takmer 1,2 miliardy eur a novovzniknutej Energetike Slovensko o 778 miliónov eur.
Analytik dodal, že pri zisku vlani dominovali predaje podielov a energetika - najviac stúpol zisk spoločnosti Finhold (237 miliónov eur, po odpredaji podielu v I.D.C. Holding). Nasleduje MSM Export, ktorej medziročne zisk vzrástol o vyše 170 miliónov eur. Slovenské elektrárne skončili minulý rok s historicky najvyšším ziskom firmy na Slovensku - s takmer 980 miliónmi eur.