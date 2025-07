Tržby švajčiarskeho výrobcu hodiniek Swatch v 1. polroku klesli

Bern 17. júla (TASR) - Tržby švajčiarskeho výrobcu hodiniek Swatch zaznamenali v 1. polroku tohto roka pokles o vyše 7 %, za čím je najmä pokračujúci slabý dopyt na kľúčovom čínskom trhu. Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami analytikov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma Swatch, pod ktorú patria značky hodiniek ako Omega, Longines a Tissot, vo štvrtok uviedla, že za prvých šesť mesiacov roka zaznamenala tržby na úrovni 3,06 miliardy švajčiarskych frankov (3,28 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 7,1 %. Spoločnosť tak zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 3,2 miliardy CHF.



Prevádzkový zisk za 1. polrok dosiahol 68 miliónov CHF. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o takmer 67 %.



Spoločnosť, ktorá predáva hodinky v cene nižšej než 100 CHF až po hodinky za viac než 40.000 CHF, uviedla, že dôvodom je najmä nepriaznivá situácia na čínskom trhu. Vývoj v tomto regióne je pre Swatch kľúčový, keďže Čína sa spolu s trhmi Hongkongu a Macaa na celoročných tržbách firmy podieľa zhruba 27 %.



Na druhej strane, v iných regiónoch vykázala spoločnosť veľmi dobré výsledky. To platí aj pre trh Severnej Ameriky, kde rast tržieb Swatch dosiahol dvojcifernú úroveň.



(1 EUR = 0,9326 CHF)