Tržby reťazca H&M vlani klesli, šéfka nečakane oznámila odchod

Štokholm 31. januára (TASR) - Akcie švédskeho odevného reťazca Hennes & Mauritz (H&M) klesli v dopoludňajších hodinách o takmer 10 % po tom, ako spoločnosť oznámila pokles kvartálnych aj celoročných tržieb a následne aj odchod Heleny Helmerssonovej z postu generálnej riaditeľky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál spravodajskej televízie CNBC.



Spoločnosť H&M oznámila, že za obchodný rok 2022/2023, ktorý sa skončil 30. novembra, klesli jej tržby v domácej mene medziročne o 1 % a za 4. štvrťrok o 4 %. Navyše, o 4 % klesli medziročne aj tržby za obdobie od 1. decembra do 29. januára. To je veľmi zlá správa pre maloobchodný reťazec, keďže toto obdobie zahrnuje kľúčovú predvianočnú sezónu.



Prevádzkový zisk sa síce vo 4. kvartáli prudko zvýšil, spoločnosť však napriek tomu zaostala za očakávaniami. Zisk dosiahol 4,33 miliardy švédskych korún (383,28 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom predstavoval 821 miliónov SEK. Analytici však očakávali rast zisku až na 4,57 miliardy SEK.



Za celý rok 2022/2023 sa prevádzkový zisk H&M viac než zdvojnásobil. Zatiaľ čo v predchádzajúcom obchodnom roku dosiahol 7,17 miliardy SEK, v roku 2022/2023 predstavoval 14,5 miliardy SEK. Avšak prevádzková marža H&M vo 4. kvartáli klesla. V 3. kvartáli dosiahla 7,8 %, vo 4. štvrťroku predstavovala 7,2 %.



Súbežne s oznámením výsledkov šéfka spoločnosti Helmerssonová (51) nečakane oznámila, že odstupuje z funkcie. Uviedla, že odchádza "so zmiešanými pocitmi, na druhej strane je hrdá na to, ako spoločnosť dokázala zvládať obdobie pandémie aj geopolitické výzvy". Dodala však, že "táto práca bola pre ňu v určitých obdobiach veľmi náročná a už nemá dosť energie, aby v nej pokračovala".



Helmerssonovú, ktorá viedla skupinu H&M štyri roky, vystrieda na poste generálneho riaditeľa s okamžitou platnosťou Daniel Ervér (42). Ten pracuje v spoločnosti 18 rokov, pričom v poslednom období viedol rovnomennú značku H&M. Na tomto poste bude pokračovať aj ako šéf celej skupiny.



(1 EUR = 11,2971 SEK)