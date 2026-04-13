Tržby svetového výrobcu luxusných produktov LVMH v 1. kvartáli klesli
Z jednotlivých segmentov koncernu výsledky za 1. štvrťrok ovplyvnil najmä ten kľúčový, ktorým je segment módy.
Autor TASR
Paríž 13. apríla (TASR) - Francúzsky koncern LVMH, najväčší producent luxusného tovaru na svete, oznámil za 1. štvrťrok pokles tržieb. Ako dôvod spoločnosť uviedla konflikt na Blízkom východe, ktorý zasiahol do jej biznisu v regióne. Informovala o tom agentúra AFP.
Vlastník značiek Louis Vuitton, Moët Hennessy, Bulgari, Givenchy či Dior v pondelok uviedol, že jeho tržby za tri mesiace do konca marca dosiahli 19,1 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 6 %. Tržby na organickej báze, teda bez kurzových vplyvov a fúzií a akvizícií, zaznamenali mierny rast, konkrétne o 1 %.
LVMH poukázal najmä na vojnu proti Iránu, ktorú koncom februára začali USA a Izrael. Spoločnosť však dúfa, že momentálne straty vykompenzuje, keď sa vojna skončí a zákazníci v krajinách Blízkeho východu sa vrátia do obchodov. Tržby v tomto regióne sa na celkových tržbách LVMH podieľajú približne 6 %.
Z jednotlivých segmentov koncernu výsledky za 1. štvrťrok ovplyvnil najmä ten kľúčový, ktorým je segment módy. Tržby v rámci tohto segmentu klesli za prvé tri mesiace roka medziročne o 9 %. Bol to zároveň jediný segment LVMH, ktorý zaznamenal pokles aj na organickej báze.
Vlastník značiek Louis Vuitton, Moët Hennessy, Bulgari, Givenchy či Dior v pondelok uviedol, že jeho tržby za tri mesiace do konca marca dosiahli 19,1 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 6 %. Tržby na organickej báze, teda bez kurzových vplyvov a fúzií a akvizícií, zaznamenali mierny rast, konkrétne o 1 %.
LVMH poukázal najmä na vojnu proti Iránu, ktorú koncom februára začali USA a Izrael. Spoločnosť však dúfa, že momentálne straty vykompenzuje, keď sa vojna skončí a zákazníci v krajinách Blízkeho východu sa vrátia do obchodov. Tržby v tomto regióne sa na celkových tržbách LVMH podieľajú približne 6 %.
Z jednotlivých segmentov koncernu výsledky za 1. štvrťrok ovplyvnil najmä ten kľúčový, ktorým je segment módy. Tržby v rámci tohto segmentu klesli za prvé tri mesiace roka medziročne o 9 %. Bol to zároveň jediný segment LVMH, ktorý zaznamenal pokles aj na organickej báze.