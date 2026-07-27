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Tržby svetového výrobcu luxusných produktov LVMH mierne vzrástli
Lepšie sa vyvíjali aj tržby na organickej báze, teda bez kurzových vplyvov a fúzií a akvizícií. Tie sa v 2. kvartáli zvýšili medziročne o 3 % po raste o 1 % v prvých troch mesiacoch roka.
Autor TASR
Paríž 27. júla (TASR) - Po poklese na začiatku roka oznámil francúzsky koncern LVMH, najväčší producent luxusného tovaru na svete, v 2. štvrťroku mierny rast tržieb. Dopomohli k tomu spotrebitelia v Spojených štátoch, ktorí vykompenzovali nižšie výdavky spotrebiteľov v Európe, ktorej cestovný ruch poškodil konflikt na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Vlastník značiek Louis Vuitton, Dior, Bulgari či Givenchy v pondelok uviedol, že jeho tržby od apríla do konca júna dosiahli 19,5 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to síce predstavuje rast iba o 0,1 %, avšak v 1. kvartáli vykázala spoločnosť pokles o 6 %.
Lepšie sa vyvíjali aj tržby na organickej báze, teda bez kurzových vplyvov a fúzií a akvizícií. Tie sa v 2. kvartáli zvýšili medziročne o 3 % po raste o 1 % v prvých troch mesiacoch roka.
Celkový vývoj tržieb potiahli Spojené štáty, kde sa ich objem zvýšil o 6 %. V porovnaní s vývojom v 1. kvartáli sa tak tempo medziročného rastu tržieb v USA zvýšilo na dvojnásobok.
Z jednotlivých divízií najvýraznejší rast tržieb vykázala divízia hodiniek a šperkov. Tržby na organickej báze sa v rámci nej zvýšili medziročne o 11 % po 7-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka.
Konkurenčné spoločnosti Kering a Hermés zverejnia svoje hospodárske výsledky v nasledujúcich dňoch. Kering ich oznámi v utorok 28. júla a Hermés v stredu (29. 7.).
Vlastník značiek Louis Vuitton, Dior, Bulgari či Givenchy v pondelok uviedol, že jeho tržby od apríla do konca júna dosiahli 19,5 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to síce predstavuje rast iba o 0,1 %, avšak v 1. kvartáli vykázala spoločnosť pokles o 6 %.
Lepšie sa vyvíjali aj tržby na organickej báze, teda bez kurzových vplyvov a fúzií a akvizícií. Tie sa v 2. kvartáli zvýšili medziročne o 3 % po raste o 1 % v prvých troch mesiacoch roka.
Celkový vývoj tržieb potiahli Spojené štáty, kde sa ich objem zvýšil o 6 %. V porovnaní s vývojom v 1. kvartáli sa tak tempo medziročného rastu tržieb v USA zvýšilo na dvojnásobok.
Z jednotlivých divízií najvýraznejší rast tržieb vykázala divízia hodiniek a šperkov. Tržby na organickej báze sa v rámci nej zvýšili medziročne o 11 % po 7-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka.
Konkurenčné spoločnosti Kering a Hermés zverejnia svoje hospodárske výsledky v nasledujúcich dňoch. Kering ich oznámi v utorok 28. júla a Hermés v stredu (29. 7.).