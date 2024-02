Tržby SWAN-u dosiahli 140 miliónov eur, medziročne vzrástli o 2,2 %

Bratislava 29. februára (TASR) - Tržby telekomunikačného operátora SWAN v roku 2023 dosiahli 140 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje nárast o 2,2 %. Tržby z mobilných služieb medziročne vzrástli o 6,4 %. Vo štvrtok o tom informoval hovorca spoločnosti SWAN Pavel Ďurík.



"Aj vďaka rastu tržieb v segmente mobilných služieb a solídnym výsledkom vo všetkých segmentoch fixných služieb sa nám podarilo splniť tohtoročný plán a dosiahnuť tak pomyslenú hranicu 40 miliónov eur neočisteného zisku. Celkovo sme preinvestovali vyše 27,5 milióna eur vo fixnej i mobilnej oblasti a zaradili sme sa tak medzi TOP 30 investorov na Slovensku," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti SWAN Roman Vavrík.



Mobilný operátor vlani zaznamenal aj rast počtu zákazníkov, ktorí využívajú internetové služby cez optickú sieť, a to o 1,5 % a služby internetovej 4KA TV o 2,4 %. Mierne podľa operátora narástol aj počet aktívnych mobilných zákazníkov, ktorý presiahol 620.000 aktívnych SIM kariet.



SWAN vlani pokračoval aj v budovaní a skvalitňovaní 4G a 5G siete. "Operátor 4ka rozšíril v roku 2023 svoje pokrytie 4G sieťou na viac ako 87,5 % populácie SR," uviedol SWAN s tým, že v pokrytí pribudlo vyše 45 nových lokalít a 32 mobilných vysielačov bolo modernizovaných na novšiu technológiu. Operátor rozšírili aj svoju 5G sieť do ďalších lokalít.



V roku 2023 sa v sieti 4ka prenieslo podľa dát operátora celkovo 76 petabajtov dát, čo predstavuje nárast o 20,9 % oproti roku 2022. Najvyššie medziročné nárasty zaznamenali vlani v mesiacoch január a marec. Oproti roku 2022 vzrástla aj spotreba dát v medzinárodnom roamingu, pričom najsilnejšie mesiace boli júl a august, keď zákazníci preniesli mesačne vyše 170 TB dát len v rámci EÚ roamingu.



"Za celý minulý rok preniesli naši zákazníci spolu viac ako 76 petabajtov dát, čo je pre lepšiu predstavu ako sledovanie viac ako 115 miliónov hodín videí na YouTube alebo 108 miliónov stiahnutých CD. Teší nás, že sa zákazníci na dátach neobmedzujú ani v zahraničí, kde preniesli počas leta rekordné množstvo dát," uzavrel Vavrík.