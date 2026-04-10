Tržby taiwanského výrobcu čipov TSMC v prvom kvartáli stúpli o 35 %
Pomohol tomu neutíchajúci záujem o aplikácie umelej inteligencie.
Autor TASR
Tchaj-pej 10. apríla (TASR) - Taiwanská firma TSMC, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, v prvom kvartáli dosiahla rast tržieb o 35 %. Pomohol tomu neutíchajúci záujem o aplikácie umelej inteligencie. Firma TSMC v piatok uviedla, že jej tržby za január až marec stúpli na 1,134 bilióna taiwanských dolárov (30,53 miliardy eur) z úrovne 839,3 miliardy TWD v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Objem tržieb TSMC za prvý štvrťrok prekonal predpoveď analytikov, ktorí prognózovali, že budú v sume 1,125 bilióna TWD. Správa o rekordných tržbách taiwanského výrobcu polovodičov prišla v čase, keď vojna na Blízkom východe zvyšuje náklady na energie a vyvoláva turbulencie na globálnych trhoch, ktoré by mohli firmy viesť k odkladu investícií do dátových centier umelej inteligencie. Analytici napriek tomu zvýšili svoju prognózu tržieb spoločnosti TSMC za apríl až jún o 2,3 % a očakávajú, že budú na rekordnej úrovni 1,2 bilióna TWD.
Firma TSMC, medzi ktorej zákazníkov patrí aj Nvidia, profituje z pokroku v umelej inteligencii, ktorý viac než vykompenzoval pokles dopytu po čipoch používaných v spotrebnej elektronike, ako sú tablety.
(1 EUR = 37,14 TWD)
