Tržby taiwanských polovodičov v júni aj za celý 2. štvrťrok vzrástli

Tchaj-pej 10. júla (TASR) - Tržby taiwanského výrobcu polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) v 2. štvrťroku 2024 výrazne vzrástli. Prekonali pritom prognózy trhu vďaka dopytu po čipoch v odvetví umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a Bloomberg.



TSMC, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, ktorého zákazníkmi sú napríklad Apple a Nvidia, má pod kontrolou viac ako polovicu svetovej produkcie čipov vrátane niektorých najpokročilejších variantov. Rast AI pomohol spoločnosti prekonať dôsledky pandémie a posunul cenu jej akcií na rekordnú úroveň.



Taiwanský koncern v stredu uviedol, že jeho tržby za jún sa medziročne zvýšili o 33 % na 207,87 miliardy taiwanských dolárov (5,99 miliardy eur). To znamená, že za celý 2. štvrťrok mal TSMC podľa výpočtov Reuters tržby 673,51 miliardy TWD, čo predstavuje medziročný nárast o 32 %. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť LSEG SmartEstimate, predpovedajú koncernu tržby v období apríl-jún v priemere 654,27 miliardy TWD.



Tieto údaje prichádzajú niekoľko dní po tom, ako sa trhová hodnota TSMC nakrátko vyšplhala na 1 bilión USD (924,73 miliardy eur) vďaka investíciám do dátových centier a zariadení súvisiacich s umelou inteligenciou. Firmy po celom svete sa predháňajú v nákupe čipov, aby vybudovali infraštruktúru podporujúcu AI.



TSMC, najhodnotnejšia verejne obchodovaná spoločnosť v Ázii, vo svojom krátkom výkaze príjmov neposkytla žiadne podrobnosti ani ďalšie usmernenia. Zisk za 2. kvartál má oznámiť 18. júla, keď zároveň aktualizuje svoj výhľad a plány na súčasný 3. štvrťrok a zvyšok roka.



Podľa LSEG SmartEstimate sa očakáva, že TSMC vykáže za 2. štvrťrok 2024 medziročný nárast čistého zisku o 30 %.



(1 EUR = 34,684 TWD; 1 EUR = 1,0814 USD)