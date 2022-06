Tržby Tesca za tri mesiace do konca mája klesli

Londýn 17. júna (TASR) - Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco vo štvrtok uviedol, že jeho tržby na domácom trhu za tri mesiace do konca mája klesli. Varoval tiež pred mimoriadne náročným prostredím na trhu, keďže jeho zákazníci zápasia s vysokou infláciou.



Tesco, ktoré má viac ako 27-percentný podiel na britskom trhu s potravinami, uviedlo, že tzv. porovnateľné tržby, v obchodoch otvorených viac ako rok, na domácom trhu a bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a tržieb z palív klesli o 1,5 % za 13 týždňov do 28. mája. To sa zhoduje s prognózami analytikov. V predchádzajúcom štvrťroku klesli tržby Tesca o 1,2 % percenta.



Reťazec informoval tiež, že zaznamenal prvé náznaky zmeny správania zákazníkov v dôsledku inflačných tlakov, ktoré spôsobili, že trhové prostredie je "neuveriteľne náročné".



Skupina za uplynulý finančný rok do konca marca 2022 zaznamenala celoročný zisk napriek tomu, že v poslednom štvrťroku zápasila s poklesom tržieb v Spojenom kráľovstve.



Tescu sa pritom podarilo zvýšiť podiel na domácom trhu, čo je dôkazom toho, že dlhé obdobie jeho súperenia s nemeckými diskontnými reťazcami Aldi a Lidl sa možno končí. Tesco uviedlo, že jeho trhový podiel vzrástol oproti minulému roku o 11 bázických bodov.



Pokiaľ ide o zahraničné trhy, Tesco skonštatovalo, že ich výkonnosť skomplikoval mimoriadne silný štvrťrok v rovnakom období minulého roka.



"Hoci je ťažké oddeliť to od výrazného vplyvu ukončenia minuloročných blokád (proti ochoreniu COVID-19), vidíme niekoľko prvých náznakov zmeny správania zákazníkov v dôsledku inflačného prostredia," uviedol generálny riaditeľ Ken Murphy vo vyhlásení.



Tesco potvrdilo svoj odhad zisku za celý rok a očakáva upravený prevádzkový zisk v rozmedzí 2,4 miliardy až 2,6 miliardy libier (2,80 miliardy až 3,04 miliardy eur), čo je pokles z 2,65 miliardy GBP minulom finančnom roku 2021/2022.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



(1 EUR = 0,8555 GBP)