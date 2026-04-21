Tržby Thales vzrástli v 1. kvartáli o takmer desatinu
Autor TASR
Paríž 21. apríla (TASR) - Francúzsky zbrojársky koncern Thales oznámil za 1. kvartál rast tržieb o takmer desatinu. Výsledky spoločnosti podporilo súčasné napätie vo svete a s ním spojený vyšší dopyt po zbrojárskej technike. Firma zároveň prekonala očakávania analytikov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Thales, najväčší európsky producent zbrojárskych technológií, uviedol, že v 1. kvartáli dosiahol tržby na úrovni 5,32 miliardy eur. Na organickej báze to predstavuje medziročný rast o 9,7 %. Podporila ho najmä jeho divízia obrannej techniky, ktorá sa na celkových tržbách podieľa viac než polovicou.
Výsledky v oblasti tržieb prekonali aj očakávania analytikov. Tí počítali s tržbami spoločnosti na úrovni 5,19 miliardy eur. „Začiatok roka vyšiel nad naše očakávania,“ povedal finančný riaditeľ spoločnosti Pascal Bouchiat novinárom na tlačovej konferencii po zverejnení výsledkov.
Thales zároveň potvrdil pôvodné ciele na tento rok. Firma naďalej očakáva, že rast organických tržieb sa bude pohybovať v rozmedzí od 6 % do 7 % a tržby odhaduje od 23,3 miliardy do 23,6 miliardy eur.
