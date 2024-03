Tržby TikTok v USA dosiahli vlani približne 16 miliárd USD

New York 15. marca (TASR) - Čínska platforma TikTok údajne vlani zarobila v Spojených štátoch približne 16 miliárd USD (14,61 miliardy eur). Uviedli to v piatok noviny Financial Times s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa týchto zdrojov vlastník aplikácie, čínska spoločnosť ByteDance, dosiahol v minulom roku tržby 120 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 40 % oproti roku 2022. Prispel k tomu najmä domáci, čínsky trh.



Americká Snemovňa reprezentantov v stredu (13.3.) schválila návrh zákona, ktorý ByteDance dáva približne šesť mesiacov na zbavenie sa amerických aktív TikToku, inak bude čeliť zákazu činnosti. Zákon musí ešte odsúhlasiť Senát.



Aplikáciu TikTok používa približne 170 miliónov Američanov.



Spoločnosť ByteDance, prezývaná aj "továreň na aplikácie", pre časté vydávanie nových mobilných aplikácií je na dobrej ceste predbehnúť vo výške tržieb aj Meta Platforms, ktorá je materskou spoločnosťou sociálnej siete Facebook. Tržby spoločnosti Meta v roku 2023 vzrástli o 16 % na 134,90 miliardy USD.



TikTok bol najsťahovanejšou aplikáciou sociálnych médií v USA v roku 2023 so 47 miliónmi stiahnutí. Facebook a Instagram sa umiestnili na druhom a treťom mieste s 35 miliónmi a 34 miliónmi stiahnutí, v uvedenom poradí, podľa spoločnosti Sensor Tower.



(1 EUR = 1,0925 USD)