Tržby Trump Organization minulý rok výrazne klesli

Washington 23. januára (TASR) - Obchodné a realitné impérium bývalého prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa utrpelo vlani výrazné straty. Koronakríza spôsobila, že väčšina jeho hotelov a golfových klubov zaznamenala prudký prepad tržieb, vyplýva z dokumentov zverejnených v stredu (20. 1.).



Podľa New York Times príjmy Trump Organization dosiahli minimálne 278 miliónov USD (228,66 milióna eur), čo je o 38 % menej ako v roku 2019. Z dôvodu zákonných predpisov bola možná len obmedzená prevádzka, uviedol pre denník výkonný viceprezident Trump Organization a syn bývalého prezidenta Eric Trump.



Tržby Trumpovho golfového rezortu Doral pri Miami minulý rok padli o vyše 40 % na 44,1 milióna USD. Tržby washingtonského Trump International Hotel v blízkosti Bieleho domu klesli o 63 % na 15,1 milióna USD a škótskeho golfového rezortu Turnberry o 62 % na 9,8 milióna USD. Výnimkou bol floridský rezort Mar-a-Lago, ktorého tržby stúpli o 13 %.



To znamená, že Donald Trump bol pod finančným tlakom ešte predtým, než obchodní partneri a banky začali vo veľkom rušiť vzťahy s Trump Organization po útoku jeho podporovateľov na Kapitol.



Do akej miery utrpelo Trumpovo bohatstvo stratami jeho firiem, však nie je úplne jasné. Zverejnené dokumenty zhŕňajú aktíva v celkovej hodnote minimálne 1,3 miliardy USD, čo bolo o niečo menej ako v roku 2019. Naďalej zostáva záhadou, ako bohatý Trump v skutočnosti je. Jednou z príčin je, že jeho daňové podklady stále nie sú dostupné. Forbes odhaduje hodnotu Trumpovho majetku na 2,5 miliardy USD, on sám v minulosti pravidelne tvrdil, že jeho majetok je podstatne väčší.



(1 EUR = 1,2158 USD)