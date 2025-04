Tržby TSMC v 1. štvrťroku vzrástli o 42 %

Tchaj-pej 10. apríla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vo štvrtok oznámil nárast tržieb za 1. štvrťrok 2025 o 42 %, čo je mierne nad prognózami ekonómov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



TSMC, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete a hlavný dodávateľ amerických spoločností Apple Inc a Nvidia, vo štvrtok uviedol, že jeho tržby za prvé tri mesiace 2025 dosiahli 839,3 miliardy nových taiwanských dolárov (23,35 miliardy eur). To je o niečo viac ako tržby vo výške 835,7 miliardy TWD, ktoré očakávali analytici.



TSMC oznámi úplné výsledky za 1. štvrťrok 17. apríla vrátane výhľadu na aktuálny štvrťrok a na celý rok.



Spoločnosť ťaží z globálneho rozmachu umelej inteligencie (AI). Dopyt po čipoch pre AI viac než vykompenzoval klesajúci dopyt po čipoch používaných v spotrebnej elektronike.



Taiwanský Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete, ktorý vyrába AI servery pre Nvidiu, takisto oznámil strmý rast predaja, pričom zaznamenal svoje historicky najvyššie tržby za 1. štvrťrok.



(1 EUR = 35,941 TWD)