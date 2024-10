Tržby TSMC v 3. kvartáli prekonali očakávania trhu

Taipei 9. októbra (TASR) - Tržby spoločnosti TSMC, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, bez problémov prekonali očakávania trhu aj vlastné prognózy. TSMC totiž profitovala z vysokého dopytu po čipoch podporujúcich umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tržby Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) medzi ktorej zákazníkov patria takí giganti, ako sú Apple a Nvidia, za tri mesiace od júla do septembra 2024 dosiahli podľa výpočtov Reuters, 759,69 miliardy TWD (21,52 miliardy eur), čo by bolo o 36,5 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Analytici podľa LSEG SmartEstimate očakávali 750,36 miliardy TWD.



V júli firma TSMC uviedla, že v 3. kvartáli počíta s tržbami v pásme 22,4 miliardy USD až 23,2 miliardy USD.



Tržby v samotnom septembri medziročne vzrástli o 39,6 % na 251,87 miliardy TWD. TSMC oznámi výsledky za celý tretí štvrťrok 17. októbra, keď tiež aktualizuje svoj výhľad.



(1 EUR = 35,297 TWD)