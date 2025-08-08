< sekcia Ekonomika
Tržby TSMC v júli vzrástli o 26 %
Autor TASR
Tchaj-pej 8. augusta (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) v piatok oznámil, že jeho tržby v júli vzrástli o 26 % vďaka dopytu po čipoch s umelou inteligenciou. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Výrobca čipov, ktorý je dodávateľom spoločností ako Nvidia či Advanced Micro Devices, zaznamenal minulý mesiac tržby vo výške 323,2 miliardy taiwanských dolárov (9,44 miliardy eur).
Nárast tržieb o 26 % sa zhruba zhoduje s očakávaniami analytikov, ktorí predpovedali, že tržby TSMC sa v aktuálnom 3. štvrťroku zvýšia o 25 %.
TSMC si tento rok udržuje robustný rast napriek problémom, ktoré mu spôsobuje silnejší taiwanský dolár.
Za sedem mesiacov do konca júla sa tržby spoločnosti zvýšili o 38 %, čo potvrdzuje vysoký dopyt a zrýchľujúce sa výdavky na umelú inteligenciu.
Akcie spoločnosti na burze v Tchaj-pej dosiahli vo štvrtok (7. 8.) rekordné maximum po oznámení Washingtonu, že TSMC bude oslobodený od nových ciel na dovoz polovodičov a čipov vďaka jeho investíciám do výroby v USA.
(1 EUR = 34,239 TWD)
