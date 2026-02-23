< sekcia Ekonomika
Tržby ubytovacích zariadení vlani vzrástli o 15,7 % na 709 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Ubytovacie zariadenia v SR za rok 2025 vykázali tržby vo výške 709 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Oproti roku 2024 je to nárast o 15,7 %. Takmer 60 % (442 miliónov eur) z tržieb za rok 2025 vytvorili domáci návštevníci, 40 % podiel (287 miliónov eur) mali zahraniční hostia. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Rok 2025 bol podľa údajov ŠÚ úspešný pre hotelierov vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Medziročný rast tržieb dosahoval od 8,2 % v Nitrianskom kraji po 29,7 % v Žilinskom kraji. Dvojciferný rast tržieb o vyše 20 % hlásil aj Trenčiansky kraj. Najväčší objem tržieb, od 137 miliónov eur do 168 miliónov eur, pochádzal z troch dlhodobo turisticky najnavštevovanejších regiónov, a to Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja. Tieto tri regióny spolu tvorili podiel takmer 64 % z celkových tržieb za ubytovanie na Slovensku v roku 2025.
Najvyššie tržby od cudzincov na úrovni viac ako 100 miliónov eur zaznamenal minulý rok Bratislavský kraj. V regióne okolo hlavného mesta tvorili cudzinci takmer 70 % podiel na tržbách. V ostatných regiónoch generovali väčší objem tržieb za ubytovanie domáci hostia, a to od 53 % v Trnavskom kraji po 87 % v Banskobystrickom kraji. Hranicu 100 miliónov eur utŕžených od domácich hostí prvýkrát prekročil aj Žilinský kraj, najmä z dôvodu dynamického medziročného rastu až 26 %.
V štvrtom štvrťroku 2025 zaznamenali ubytovatelia tržby vyše 166 miliónov eur bez DPH, čo bol medziročný nárast o 16,2 % alebo 23,2 milióna eur. Väčšinový, 60 % podiel na hodnote tržieb mali domáci návštevníci a 40 % podiel vytvorili cudzinci. Vyšší podiel príjmov priniesli domáci návštevníci v siedmich z ôsmich krajov Slovenska. Iba v Bratislavskom kraji vygenerovali väčší podiel cudzinci. Najvyššie tržby nad 30 miliónov eur zaevidovali ubytovatelia v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.
Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo celkovo za celý rok 2025 spolu 6140 ubytovacích zariadení, bolo to o 875 viac ako v roku 2024. Išlo o medziročný nárast o 17 %. Návštevníkom bolo k dispozícii 85.000 izieb a 260.000 lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok za celý rok dosiahlo 27,1 %, využitie izieb 31,2 %.
Priemerne bolo návštevníkom Slovenska vlani dispozícii každý deň vyše 69.000 izieb s priemerným počtom stálych lôžok takmer 164.000. Postupné postpandemické zotavenie odvetvia cestovného ruchu sa prejavuje aj každoročným rozšírením ubytovacích kapacít. Nárast počtu ubytovacích zariadení oproti roku 2024 evidovalo všetkých osem krajov SR. Ponuka ubytovania sa najviac rozšírila v Žilinskom kraji, až o 274 ubytovacích zariadení (+19 %) a o 10.000 lôžok (+20 %). Naopak, lôžka ubudli len v Bratislavskom kraji (-6600 lôžok; -14 %), a to napriek prírastku počtu zariadení pre ubytovanie.
