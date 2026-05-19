< sekcia Ekonomika
Tržby ubytovacích zariadení vzrástli o 11 % na 170 miliónov eur
Z celkovej hodnoty tržieb priniesli ubytovateľom domáci návštevníci 47 %, teda 97 miliónov eur a 43 % podiel vytvorili cudzinci (74 miliónov eur).
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Ubytovatelia na Slovensku v prvom štvrťroku 2026 zaznamenali tržby v hodnote takmer 171 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Hodnota tržieb ubytovacích zariadení medziročne vzrástla takmer o 17,5 milióna eur, teda o takmer 11 %. Išlo o najvyššiu nominálnu hodnotu za prvé štvrťroky od roku 2020, od kedy sa uplatňuje súčasná metodika zaznamenávania tržieb, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z celkovej hodnoty tržieb priniesli ubytovateľom domáci návštevníci 47 %, teda 97 miliónov eur a 43 % podiel vytvorili cudzinci (74 miliónov eur). Najvyššie tržby zaznamenali ubytovatelia v Žilinskom kraji (55,3 milióna eur), v Prešovskom kraji zaevidovali tržby vo výške 37,6 milióna eur a v Bratislavskom kraji 28,3 milióna eur. Sumár tržieb z týchto troch regiónov tvoril 70 % tržieb celej SR.
V najmenej navštevovaných regiónoch, ktorými boli Nitriansky, Trenčiansky a Košický kraj, tržby ubytovateľov za prvé tri mesiace roka 2026 nepresiahli desať miliónov eur. Súčasne tržby medziročne vzrástli v siedmich z ôsmich regiónov SR, najdynamickejšie o viac ako 20 % v Bratislavskom a v Košickom kraji a tiež o takmer 14 % v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Jediný región s medziročným poklesom tržieb bol Nitriansky kraj.
Podiel tržieb od domácich návštevníkov prevažoval v šiestich krajoch Slovenska, iba v Bratislavskom kraji generovali nadpolovičnú väčšinu tržieb ubytovateľov cudzinci. Tržbami dominantný Žilinský kraj dosiahol vyrovnaný objem podielov tržieb od domácich aj zahraničných hostí. Podiel prínosu cudzincov v štruktúre tržieb sa podľa štatistikov od roku 2021 postupne zvyšuje.
V 1. štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby celkovo 5974 ubytovacích zariadení, čo je o 852 viac ako pred rokom. Návštevníkom bolo k dispozícii takmer 78.000 izieb (medziročný nárast o 6 %) a 212.000 lôžok vrátane kempingových miest (medziročný nárast o 5 %).
Ubytovacie zariadenia zaevidovali v 1. štvrťroku využitie stálych lôžok na úrovni 24,3 %, izby boli využité na 26,8 %. V štatistike sú zarátané všetky ubytovacie zariadenia otvorené aspoň jeden deň v sledovanom období. Súčasne bolo v počas 1. štvrťroka 2026 k dispozícii v priemere takmer 70.000 izieb denne s priemerným počtom 164.000 stálych lôžok, čo predstavovalo v oboch prípadoch medziročný nárast o viac ako 6 %.
Z celkovej hodnoty tržieb priniesli ubytovateľom domáci návštevníci 47 %, teda 97 miliónov eur a 43 % podiel vytvorili cudzinci (74 miliónov eur). Najvyššie tržby zaznamenali ubytovatelia v Žilinskom kraji (55,3 milióna eur), v Prešovskom kraji zaevidovali tržby vo výške 37,6 milióna eur a v Bratislavskom kraji 28,3 milióna eur. Sumár tržieb z týchto troch regiónov tvoril 70 % tržieb celej SR.
V najmenej navštevovaných regiónoch, ktorými boli Nitriansky, Trenčiansky a Košický kraj, tržby ubytovateľov za prvé tri mesiace roka 2026 nepresiahli desať miliónov eur. Súčasne tržby medziročne vzrástli v siedmich z ôsmich regiónov SR, najdynamickejšie o viac ako 20 % v Bratislavskom a v Košickom kraji a tiež o takmer 14 % v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Jediný región s medziročným poklesom tržieb bol Nitriansky kraj.
Podiel tržieb od domácich návštevníkov prevažoval v šiestich krajoch Slovenska, iba v Bratislavskom kraji generovali nadpolovičnú väčšinu tržieb ubytovateľov cudzinci. Tržbami dominantný Žilinský kraj dosiahol vyrovnaný objem podielov tržieb od domácich aj zahraničných hostí. Podiel prínosu cudzincov v štruktúre tržieb sa podľa štatistikov od roku 2021 postupne zvyšuje.
V 1. štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby celkovo 5974 ubytovacích zariadení, čo je o 852 viac ako pred rokom. Návštevníkom bolo k dispozícii takmer 78.000 izieb (medziročný nárast o 6 %) a 212.000 lôžok vrátane kempingových miest (medziročný nárast o 5 %).
Ubytovacie zariadenia zaevidovali v 1. štvrťroku využitie stálych lôžok na úrovni 24,3 %, izby boli využité na 26,8 %. V štatistike sú zarátané všetky ubytovacie zariadenia otvorené aspoň jeden deň v sledovanom období. Súčasne bolo v počas 1. štvrťroka 2026 k dispozícii v priemere takmer 70.000 izieb denne s priemerným počtom 164.000 stálych lôžok, čo predstavovalo v oboch prípadoch medziročný nárast o viac ako 6 %.