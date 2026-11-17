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Tržby ubytovateľov v treťom štvrťroku medziročne vzrástli o 14,5 %
Od domácich hostí zinkasovali ubytovatelia takmer 147 miliónov eur, čo je 57 % celkových tržieb ubytovacích zariadení v SR.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Ubytovatelia na Slovensku zaznamenali v treťom štvrťroku 2026 tržby takmer 256 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Objem tržieb medziročne vzrástol o 14,5 %, čo je viac ako 32 miliónov eur. Aktuálne tržby dosiahli najvyššiu nominálnu hodnotu spomedzi všetkých štvrťrokov od roku 2021 vrátane, kedy sa začala uplatňovať súčasná metodika vykazovania tržieb bez DPH. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Od domácich hostí zinkasovali ubytovatelia takmer 147 miliónov eur, čo je 57 % celkových tržieb ubytovacích zariadení v SR. Zvyšných 43 % vyprodukovali zahraniční návštevníci (viac ako 109 miliónov eur).
Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v Žilinskom kraji, a to 58 miliónov eur, v Prešovskom kraji to bolo 53 miliónov eur a v Bratislavskom kraji 49 miliónov eur. Tieto tri kraje tvorili spolu takmer dve tretiny celkových tržieb všetkých ubytovateľov v SR. V ďalších krajoch nepresiahli tržby 30 miliónov eur. Najmenej navštevované regióny, Nitriansky, Košický a Trenčiansky kraj, evidovali tržby pod hranicou 17 miliónov eur.
Najvyššie tržby od cudzincov zaznamenal Bratislavský (35 miliónov eur) a Žilinský kraj (22 miliónov eur). Tieto dva kraje tvorili spolu viac ako polovicu celkových tržieb zahraničných návštevníkov v SR. Tržby v regióne hlavného mesta generovali najmä zahraniční hostia s podielom viac ako 72 %. V Trnavskom kraji tvorili cudzinci polovicu príjmov, zatiaľ čo v ostatných častiach Slovenska hrali prím domáci návštevníci. Najvyššie tržby od domácich návštevníkov dosiahli ubytovacie zariadenia v Žilinskom (36 miliónov eur) a Prešovskom kraji (takmer 32 miliónov eur).
Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo v 3. štvrťroku celkovo 6234 ubytovacích zariadení, o 487 viac než v roku 2025. Návštevníkom bolo k dispozícii viac ako 82.000 izieb a 247.000 lôžok (vrátane kempingových miest), ich počty medziročne vzrástli o necelé 2 %. Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo 36,7 %, využitie izieb 38 %. Započítané sú všetky ubytovacie zariadenia otvorené aspoň jeden deň v sledovanom období. V uvedenom období bolo k dispozícii v priemere takmer 77.000 izieb za deň s priemerným počtom takmer 182.000 stálych lôžok.
Od domácich hostí zinkasovali ubytovatelia takmer 147 miliónov eur, čo je 57 % celkových tržieb ubytovacích zariadení v SR. Zvyšných 43 % vyprodukovali zahraniční návštevníci (viac ako 109 miliónov eur).
Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v Žilinskom kraji, a to 58 miliónov eur, v Prešovskom kraji to bolo 53 miliónov eur a v Bratislavskom kraji 49 miliónov eur. Tieto tri kraje tvorili spolu takmer dve tretiny celkových tržieb všetkých ubytovateľov v SR. V ďalších krajoch nepresiahli tržby 30 miliónov eur. Najmenej navštevované regióny, Nitriansky, Košický a Trenčiansky kraj, evidovali tržby pod hranicou 17 miliónov eur.
Najvyššie tržby od cudzincov zaznamenal Bratislavský (35 miliónov eur) a Žilinský kraj (22 miliónov eur). Tieto dva kraje tvorili spolu viac ako polovicu celkových tržieb zahraničných návštevníkov v SR. Tržby v regióne hlavného mesta generovali najmä zahraniční hostia s podielom viac ako 72 %. V Trnavskom kraji tvorili cudzinci polovicu príjmov, zatiaľ čo v ostatných častiach Slovenska hrali prím domáci návštevníci. Najvyššie tržby od domácich návštevníkov dosiahli ubytovacie zariadenia v Žilinskom (36 miliónov eur) a Prešovskom kraji (takmer 32 miliónov eur).
Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo v 3. štvrťroku celkovo 6234 ubytovacích zariadení, o 487 viac než v roku 2025. Návštevníkom bolo k dispozícii viac ako 82.000 izieb a 247.000 lôžok (vrátane kempingových miest), ich počty medziročne vzrástli o necelé 2 %. Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo 36,7 %, využitie izieb 38 %. Započítané sú všetky ubytovacie zariadenia otvorené aspoň jeden deň v sledovanom období. V uvedenom období bolo k dispozícii v priemere takmer 77.000 izieb za deň s priemerným počtom takmer 182.000 stálych lôžok.