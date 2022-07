Tržby UPS v 2. kvartáli vzrástli a zisk prekonal odhady

Atlanta 26. júla (TASR) – Tržby americkej zásielkovej spoločnosti United Parcel Service (UPS) v 2. štvrťroku 2022 vzrástli a jej zisk prekonal odhady analytikov. Pomohli jej lukratívnejšie zásielky, ktoré vykompenzovali spomaľovanie zásielok z elektronických obchodov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Keď dodávky balíkov pre domácnosti začali ustupovať, doručovacie firmy, ako UPS a FedEx, sa preorientovali na lepšie platiace malé podniky a podnikových zákazníkov, aby zvýšili objemy a zisky.



Generálna riaditeľka Carol Tomeová od nástupu do funkcie v júni 2020 tlačila na spoločnosť, aby prijala "lepšiu, nie väčšiu" stratégiu, ktorá uprednostňuje lukratívne dodávky pred objemom.



Zásielky z elektronických obchodov už klesli z maxím, ktoré dosiahli po vypuknutí pandémie nového koronavírus, keďže sa zrušili blokády a domácnosti prehodnotili svoje výdavky v dôsledku vyšších cien energií, bývania a ďalších základných položiek.



Spoločnosť UPS so sídlom v Atlante vykázala za tri mesiace do konca júna 2022 upravený zisk 3,29 USD (3,21 eura) na akciu. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 3,16 USD na akciu.



Tržby UPS vzrástli o 5,7 % na 24,76 miliardy USD a boli tiež vyššie než 24,63 miliardy USD, ktoré predpovedali analytici.



(1 EUR = 1,0236 USD)