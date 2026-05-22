Piatok 22. máj 2026
Tržby v britskom maloobchode klesli najvýraznejšie za takmer rok

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Autor TASR
Londýn 22. mája (TASR) - Britské maloobchodné tržby sa v apríli vrátili k poklesu, pričom pokles bol najvýraznejší za takmer rok. Poukázali na to v piatok zverejnené oficiálne údaje britského štatistického úradu (ONS), ktoré priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics. Najnovšie údaje sú tak ďalšími, ktoré poukazujú na obmedzovanie výdavkov spotrebiteľov v reakcii na rast nákladov po vypuknutí vojny na Blízkom východe.

Maloobchodné tržby v Británii klesli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,3 %. Vývoj tržieb je tak od začiatku tohto roka plný výkyvov, keďže po januárovom raste o 1,8 %, čo bol najvýraznejší rast tržieb v maloobchode za takmer dva roky, vo februári klesli o 0,8 % a v marci sa o 0,6 % zvýšili. Následný aprílový pokles je zasa najvýraznejší od mája minulého roka, v ktorom klesli o 1,4 %.

Vývoj maloobchodných tržieb za minulý mesiac je podstatne horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom iba o 0,6 %. Podľa štatistikov sa pod výrazný pokles tržieb v maloobchode podpísalo najmä šetrenie Britov na pohonných látkach.

Horšie než očakávali ekonómovia sa vyvíjali maloobchodné tržby aj v medziročnom porovnaní. Oproti aprílu minulého roka vykázali nulový rast, zatiaľ čo ekonómovia počítali s ich rastom o 1,3 %.
