Tržby v britskom maloobchode pokračovali v spomaľovaní rastu

Londýn 11. marca (TASR) - Tržby v britskom maloobchode pokračovali v raste aj minulý mesiac, tempo rastu sa však opäť spomalilo. Dôvodom bol najmä vývoj tržieb z predaja nepotravinových tovarov. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnilo Konzorcium britského maloobchodu (BRC). Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Maloobchodné tržby v Británii vzrástli vo februári oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,1 %, uviedlo BRC. To je výrazné spomalenie tempa rastu v porovnaní s vývojom v januári, keď sa tržby zvýšili o 2,6 %. Situácia v britskom maloobchode sa tak opäť zhoršila, keďže rast tržieb sa spomalil aj v prvom mesiaci roka. V decembri 2024 vzrástli o 3,2 %. Na druhej strane, januárový vývoj maloobchodných tržieb bol na začiatok roka solídny, k čomu prispeli povianočné zľavy.



V raste udržal maloobchodné tržby v krajine vo februári predaj potravín. Tržby z ich predaja sa medziročne zvýšili o 2,3 %. Naopak, tržby z predaja nepotravinových výrobkov vykázali nulový rast a dôvodom bol predaj v kamenných obchodoch. V rámci nich sa tržby z predaja nepotravinových produktov znížili, konkrétne o 1 %. Poklesu v tomto segmente zabránil online predaj, v rámci ktorého tržby o 1,9 % vzrástli.



Podľa šéfky BRC Helen Dickinsonovej ovplyvnilo náladu spotrebiteľov vo februári viacero faktorov. Na jednej strane nákupy zredukovalo nepriaznivé počasie, ktoré odradilo ľudí od kúpy jarných kolekcií, na druhej to bolo blížiace sa zvyšovanie daní od nového fiškálneho roka. Ten sa začína v apríli.



Rovnaký názor dala najavo aj Linda Ellettová z poradenskej spoločnosti KPMG. Ako uviedla, spotrebitelia v súčasnosti uprednostňujú šetrenie a tí, ktorí míňajú, minú peniaze radšej na cestovanie a zážitky. Navyše, nervozita spojená s budúcim vývojom ekonomiky odrádza Britov od nákupov drahších výrobkov.