Tržby v britskom maloobchode v decembri zaostali za odhadmi

Londýn 22. januára (TASR) - Po novembrovom poklese zaznamenali maloobchodné tržby v Británii v závere roka zotavenie, rast bol však omnoho slabší, než sa čakalo. Poukázali na to údaje, ktoré v piatok zverejnil britský štatistický úrad. To sa čiastočne podpísalo na rekordnom poklese maloobchodných tržieb za celý rok 2020.



Tržby v britskom maloobchode vzrástli v decembri medzimesačne o 0,3 % po novembrovom poklese o 4,1 %. Zotavenie tak bolo podstatne slabšie, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rastom maloobchodných tržieb až o 1,2 %. Navyše aj za november boli údaje horšie, než naznačoval predbežný odhad. Ten stanovil pokles maloobchodných tržieb za november na 3,8 %.



Bez započítania palív sa tržby v britskom maloobchode zvýšili v decembri medzimesačne o 0,4 % po 3-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade bolo zotavenie omnoho slabšie, než sa čakalo. Analytici očakávali, že rast tržieb dosiahne 8 %.



Tempo rastu zaostalo aj v medziročnom porovnaní. Po novembrovom raste maloobchodných tržieb o 2,1 % sa v decembri zvýšili o 2,9 %. Ekonómovia však počítali so zrýchlením rastu na 4 %.



Bez započítania palív sa tržby v britskom maloobchode zvýšili v decembri medziročne o 6,4 %. Oproti vývoju v novembri sa rast zrýchlil (v novembri dosiahol 5,3 %), analytici však počítali so zrýchlením rastu na 7 %.



Za celý rok 2020 zaznamenali maloobchodné tržby v Británii pokles o 1,9 %. To je najvýraznejší pokles v histórii meraní.