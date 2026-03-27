Tržby v britskom maloobchode vo februári klesli, marec má byť horší
Autor TASR
Londýn 27. marca (TASR) - Tržby v britskom maloobchodnom sektore sa po januárovom výraznom raste vo februári znížili, údaje sú však lepšie, než sa čakalo. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad ONS, ktorý však upozornil, že pre vojnu na Blízkom východe počíta za marec s omnoho horšími výsledkami. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Maloobchodné tržby v Británii klesli vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 %. V januári vykázali rast po revízii smerom nahor o 2 %, čo predstavuje najvyššie tempo rastu maloobchodných tržieb od mája 2024.
Napriek poklesu boli údaje lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom o 0,7 %. ONS však upozornil, že údaje o vývoji tržieb v maloobchode za mesiac marec budú podstatne horšie, keďže rast cien ropy po útoku Izraela a USA na Irán zasiahol do financií britských spotrebiteľov.
Vývoj vo februári podľa ekonómov ovplyvnilo najmä nepriaznivé počasie. Klesli tržby z predaja potravín, oblečenia, výrobkov do domácnosti aj z predaja palív.
Na medziročnej báze sa tržby v britskom maloobchode zvýšili vo februári o 2,5 %. V porovnaní s vývojom v januári sa tempo rastu výrazne spomalilo, keď v prvom mesiaci roka vzrástli maloobchodné tržby v ostrovnej krajine o 4,8 %.
