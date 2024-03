Tržby v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne klesli o 21 %

Bratislava 18. marca (TASR) - Tržby v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku sa vlani medziročne znížili o 21 %. Kým v roku 2022 boli tržby na úrovni 14,691 miliardy eur, v roku 2023 to bolo 11,658 miliardy eur. V pondelok o tom informoval prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.



Za znížením tržieb podľa Karlubíka stojí pokles odbytových cien, ktoré predovšetkým v odvetví rafinérskych produktov zaznamenali výrazný pokles tržieb, a to o 27 %. Pokles tržieb bol pritom zaznamenaný takmer v každom odvetví chemického a farmaceutického priemyslu, najviac v pododvetví plasty v primárnej forme, kde tržby klesli až o 60 %. Výnimkou boli len pododvetvie mydlá, pracie a čistiace prostriedky, kde tržby vlani narástli o 32 % a odvetvie farmácie s rastom o 13 %.



"Rok 2023 bol pre chemický a farmaceutický priemysel plný výziev. Musel sa popasovať s vysokými cenami energií, nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a s odchodom veľkého počtu zamestnancov do predčasného dôchodku. Veľkým zásahom bolo aj znovu naviazanie príplatkov na minimálnu mzdu bez žiadnej diskusie s priemyslom," priblížil Karlubík.



V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje 38.765 zamestnancov, čo predstavuje 10 % všetkých zamestnancov celého slovenského priemyslu, informoval Karlubík. Ako dodal, zamestnanosť v tomto odvetví medziročne klesla o približne štyri percentá pracovníkov. Celkovo v roku 2023 v chemickom a farmaceutickom priemysle pôsobilo 278 podnikov s viac ako 20 zamestnancami.



Náročný pre toto odvetvie bude podľa Karlubíka aj rok 2024. Vysporiadať sa podľa neho bude musieť s nedostatkom zamestnancov, výzvou bude aj konkurencieschopnosť nielen s podnikmi v Európskej únii, ale hlavne mimo nej, kde sú výrobné náklady nižšie. Nestabilitu na medzinárodných trhoch prehlbujú aj vojnové konflikty.



"V nasledujúcich rokoch navyše čaká chemický priemysel radikálna výzva - jeho transformácia, vyplývajúca z výziev Green Dealu, ktorého finálna legislatívna forma a ciele je nejasná a stále sa mení. Neistý je vývoj aj slovenských verejných financií a nutnosť ich konsolidácie. Klesá úroveň spotreby, stúpajú tlaky na rast miezd nekrytých rastom produktivity práce a ďalšie. Čakajú nás jedny z najťažších rokov v ére samostatnosti," doplnil Karlubík.