Tržby v chémii a farmácii v 1. štvrťroku klesli o 2 %

Bratislava 8. júla (TASR) - Tržby v chemickom a farmaceutickom priemysle SR dosiahli v 1. štvrťroku 2025 celkovú hodnotu 3,248 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2 %. Najvýraznejší nárast sa zaznamenal v segmente farmaceutických výrobkov, kde tržby stúpli o 13 %. Naopak, v odvetví rafinovaných ropných produktov došlo k poklesu tržieb o 9 %. Ostatné segmenty priemyslu zaznamenali rast na úrovni 3 až 4 %. Informovala o tom Daša Šuleková, generálna tajomníčka zväzu.



Spotreba materiálu, energií a ďalších neskladových dodávok sa v rovnakom období podľa nej medziročne zvýšila o 12 %. Najväčší nárast eviduje segment chemikálií a chemických výrobkov, a to o 18 %. V ostatných odvetviach sa spotreba zvýšila v rozmedzí od 7 do 13 %. Táto disproporcia medzi klesajúcimi tržbami a rastúcimi nákladmi poukazuje podľa nej na zhoršenie nákladovej efektívnosti a ziskovosti firiem.



Zdôraznila, že podniky čelia rastúcim vstupným nákladom, ktoré nedokážu premietnuť do koncových cien, čo vytvára tlak na ich hospodárenie. Výsledkom môže byť obmedzenie investícií, znížený priestor na zvyšovanie miezd a celkové oslabenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.



Spresnila, že podľa údajov Štatistického úradu SR pôsobilo v prvom kvartáli 2024 v chemickom a farmaceutickom priemysle spolu 261 podnikov s viac ako 20 zamestnancami. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles o 3 %. Zníženie počtu podnikov sa zaznamenalo naprieč všetkými odvetviami a odráža dlhodobo klesajúci trend.



Zamestnanosť sa v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne podľa nej výrazne nezmenila. V prvom štvrťroku 2025 v tomto odvetví pracovalo celkovo 37.767 zamestnancov, čo predstavuje len mierny pokles o 0,5 % v porovnaní s posledným štvrťrokom 2024. Zo zistených dát vyplýva, že chemický a farmaceutický priemysel zamestnáva približne desatinu všetkých zamestnancov slovenského priemyslu.



Priblížila, že priemerná mesačná mzda v sektore vzrástla v prvom štvrťroku 2025 o 2 % a dosiahla 2045 eur. Najvýraznejší rast sa zaznamenal v odvetví farmaceutických výrobkov, kde mzdy stúpli o 6 %. S miernym nárastom priemernej mesačnej mzdy mierne stúpla aj pridaná hodnota, medziročne o 2 % v porovnaní s rokom 2024. Tento vývoj podľa nej naznačuje, že priestor na výraznejší rast miezd je limitovaný celkovou výkonnosťou odvetvia.



Dodala, že chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa v súčasnosti nachádza v náročnom období. Neistota v oblasti legislatívy, vysoké náklady a slabnúci dopyt z kľúčových odvetví spomaľujú výrobu a brzdia nové investície. Exportné aktivity slovenských firiem sú zároveň ohrozené rastúcou konkurenciou z krajín mimo EÚ. Podniky čelia čoraz väčším obmedzeniam v možnostiach rozvoja. Produkcia buď stagnuje, alebo mierne klesá. Bez priamej podpory zo strany štátu a bez oživenia dopytu je podľa Šulekovej budúcnosť sektora znepokojivá.