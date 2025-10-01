< sekcia Ekonomika
Tržby v lesnom hospodárstve SR vlani stúpli o 3,4 % na 1,331 mld. eur
Najväčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby, a to až 80 %.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Tržby a výnosy celkovo subjektov v lesnom hospodárstve SR za minulý rok dosiahli 1,331 miliardy eur a v porovnaní s rokom 2023 vzrástli o 3,4 %. Najväčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby, a to až 80 %. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda.
„V štruktúre tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb je značný rozdiel. U obhospodarovateľov lesa mali najvyšší podiel tržby za drevo, ktoré tvorili spolu takmer 76 % trhovej produkcie. Znamená to, že predaj sortimentov surového dreva je rozhodujúcim zdrojom financovania obhospodarovateľov lesa,“ priblížil agrorezort.
Ostatné tržby a výnosy, približne 24 %, predstavovali podľa MPRV príjmy za predaj ostatnej lesnej výroby, sadeníc, výrobkov pridruženej výroby, poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, tržby z obchodnej činnosti, výnosy z finančného kapitálu a cenných papierov.
„U poskytovateľov služieb dosahovali tržby za vlastné výrobky a služby nižší podiel (64 %). Významný podiel mali tiež tržby z predaja tovaru (27 %),“ dodalo v správe ministerstvo pôdohospodárstva.
