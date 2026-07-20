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Tržby v lesnom hospodárstve v roku 2025 klesli o 9,4 %
U poskytovateľov služieb dosahovali tržby za vlastné výrobky a služby nižší podiel (71 %).
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - V minulom roku dosiahli tržby a výnosy v lesnom hospodárstve 1,206 miliardy eur, v porovnaní s rokom 2024 klesli o 9,4 %. Najväčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby, až 80,5 %. Vyplýva to z tzv. zelenej správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predložilo do mimorezortného pripomienkového konania.
„V štruktúre tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb je značný rozdiel. U obhospodarovateľov lesa mali najvyšší podiel tržby za drevo, ktoré tvorili spolu takmer 77 % trhovej produkcie. Znamená to, že predaj sortimentov surového dreva je rozhodujúcim zdrojom financovania obhospodarovateľov lesa,“ spresnil v správe agrorezort.
Ostatné tržby a výnosy s približne 23-percentným podielom predstavovali príjmy za predaj ostatnej lesnej výroby, sadeníc, výrobkov pridruženej výroby, poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, tržby z obchodnej činnosti, výnosy z finančného kapitálu a cenných papierov. U poskytovateľov služieb dosahovali tržby za vlastné výrobky a služby nižší podiel (71 %). Významný podiel mali tiež tržby z predaja tovaru (25 %).
„V štruktúre tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb je značný rozdiel. U obhospodarovateľov lesa mali najvyšší podiel tržby za drevo, ktoré tvorili spolu takmer 77 % trhovej produkcie. Znamená to, že predaj sortimentov surového dreva je rozhodujúcim zdrojom financovania obhospodarovateľov lesa,“ spresnil v správe agrorezort.
Ostatné tržby a výnosy s približne 23-percentným podielom predstavovali príjmy za predaj ostatnej lesnej výroby, sadeníc, výrobkov pridruženej výroby, poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, tržby z obchodnej činnosti, výnosy z finančného kapitálu a cenných papierov. U poskytovateľov služieb dosahovali tržby za vlastné výrobky a služby nižší podiel (71 %). Významný podiel mali tiež tržby z predaja tovaru (25 %).