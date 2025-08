Tržby v maloobchode boli v júni 2025 medziročne nižšie o 0,4 %

Bratislava 6. augusta (TASR) - Tržby v maloobchode na Slovensku boli v júni 2025 po prepočte do stálych cien medziročne nižšie o 0,4 %. Pokles tržieb pokračoval už piaty mesiac po sebe. Po sezónnom očistení tržby medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pokles tržieb evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu, a to najmä podielovo menšie štruktúry maloobchodného predaja. Najvýznamnejší záporný vplyv malo zníženie tržieb e-shopov a zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 4,8 %.



Zaostávanie odvetvia významne podporili aj dvojciferné prepady (od 12 do 16 %) predajní potravín, nápojov a tabaku (špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku), ako aj v predajní kníh, hračiek či športových potrieb (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu).



Len veľmi mierne spomalenie odvetvia bolo dôsledkom skutočnosti, že v štyroch vnútorných štruktúrach maloobchodu tržby očistené o vplyv inflácie rástli. Najvýznamnejší pozitívny vplyv mal rast tržieb podielovo najväčších zložiek, a to predajní napr. textilu, obuvi, drogérie vrátane lekární (špecializovaných predajní ostatného tovaru) o 5,4 % a takisto hyper- a supermarketov (nešpecializovaných predajní) o 2,1 %.



V súhrne za šesť mesiacov roka 2025 boli maloobchodné tržby medziročne nižšie o 1,1 %. Útlm tržieb evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu.