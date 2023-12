Tržby v maloobchode boli v októbri 2023 medziročne nižšie o 0,2 %

Bratislava 6. októbra (TASR) - Tržby v maloobchode v októbri 2023 boli medziročne nižšie, ale už len o 0,2 %. Pokles tržieb obchodníkov vyjadrený v stálych cenách pretrvával deviaty mesiac za sebou s výnimkou januára 2023, je to však najnižší pokles tržieb v tomto roku. Medzimesačne boli v maloobchode tržby vyššie o 2,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu malo až šesť tržby medziročne nižšie. Celkový negatívny výsledok odvetvia najviac ovplyvňoval dynamickejší pokles tržieb dvoch zložiek, a to špecializovaných predajní pre domácnosť, kam patria hobymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektroniky o 9,8 % a tiež pokles predaja mimo predajní (vrátane zásielkového predaja) o 6,4 %.



Dynamicky medziročne rástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov, a to o 18,8 %. Výborne sa darilo všetkým trom zložkám odvetvia, každá z nich vykázala dvojciferný medziročný rast. V medziročnom pluse boli aj tržby reštaurácií a pohostinstiev, zvýšili sa o 12,7 %. Zvýšiť tržby sa nepodarilo sektoru ubytovania, pokles bol však mierny, o 0,3 %. Nedarilo sa ani veľkoobchodu, ktorý mal tržby medziročne nižšie už ôsmy mesiac po sebe, aktuálne pokles predstavoval 0,7 %.



Októbrové tržby v porovnaní so septembrovými boli vyššie v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,5 %, vo veľkoobchode o 4 %, maloobchode o 2,1 % a aj v reštauráciách a pohostinstvách o 3,5 %. Znížili sa len v ubytovaní o 1,9 %.



V súhrne za desať mesiacov 2023 tržby rástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 17,3 %, v ubytovaní sa zvýšili o 16,5 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12 %. Medziročne nižšie tržby zaevidoval maloobchod o 4,7 % a veľkoobchod o 3,5 %.