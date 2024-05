Tržby v maloobchode si v marci 2024 udržali rast

Bratislava 7. mája (TASR) - Tržby v maloobchode si počas marca tohto roku udržali rast. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka po prepočte do stálych cien vzrástli o 0,5 %. Tempo rastu tak v treťom mesiaci bolo pomalšie ako v predošlých dvoch mesiacoch. Medzimesačne sa tržby znížili v maloobchode o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročne vyššie tržby v stálych cenách dosiahlo celkovo 6 z 9 zložiek maloobchodu. Najvýznamnejší pozitívny vplyv mal rast tržieb e-shopov (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 15,7 %, a tiež zvýšenie tržieb hyper a supermarketov (nešpecializovaných predajní) ako aj hobymarketov a predajní elektrospotrebičov či nábytku (predajní s ostatným tovarom pre domácnosť) do 4 %.



Naopak, celkový výsledok odvetvia tlmili poklesy tržieb najmä čerpacích staníc (predaj pohonných látok) o takmer 21 % a predajní s IT o 36 % (špecializovaný predaj zariadení pre informatiku a komunikácie).



Ostatné zložky vnútorného obchodu zaznamenali počas marca medziročný pokles tržieb, takmer o 10 % v segmente predaj a oprava motorových vozidiel, ako aj vo veľkoobchode, miernejší pokles o necelé 4 % v ubytovaní. Pozitívny vývoj medziročného rastu tržieb si už devätnásty mesiac za sebou udržali reštaurácie a pohostinstvá, aktuálne dosiahli v marci tohto roka vyššie tržby ako pred rokom o 4 %.



Tržby po sezónnom očistení v marci medzimesačne klesli vo väčšine segmentov vnútorného obchodu. V predaji a oprave motorových vozidiel sa znížili o 2,7 %, vo veľkoobchode o 2,9 %, maloobchode o 0,6 %, dynamickejšie poklesli v ubytovaní o 8,6 %. Pozitívny vývoj sa zaznamenal len v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, v ktorých tržby medzimesačne vzrástli o 8,3 %.



V súhrne za tri mesiace roka 2024 tržby medziročne rástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 %, v maloobchode o 2,4 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5 %. Medziročne nižšie tržby evidoval iba veľkoobchod o 4,8 %. Tržby v ubytovaní zostali na úrovni minulého roka.