< sekcia Ekonomika
Tržby v maloobchode v septembri medziročne vzrástli o 5,5 %
V medzimesačnom porovnaní, po sezónnom očistení, tržby v stálych cenách vzrástli v predaji vrátane opráv motorových vozidiel o 15,1 % a v bežných cenách vo veľkoobchode o 2,1 %.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby na Slovensku boli v septembri 2026 medziročne reálne vyššie o 5,5 %. Po zohľadnení vplyvu inflácie tak maloobchod dosiahol medziročne vyšší výkon piatykrát v tomto roku. Septembrový výsledok bol zároveň druhý najlepší od začiatku roka. Rast tržieb evidovalo päť z deviatich zložiek maloobchodu. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
K celkovému rastu najvýraznejšie prispeli špecializované predajne s ostatným tovarom, ktorých tržby medziročne vzrástli o 11,8 %. Táto druhá najvýznamnejšia zložka maloobchodu z hľadiska podielu na celkových tržbách zahŕňa najmä drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív pre domácnosti.
Medziročne vyššie tržby o 6 % vykázali tiež čerpacie stanice. Ich rast súvisel najmä so zvýšením jednotkových cien benzínu a nafty. Dvojciferný nárast tržieb zaznamenali aj predajne s počítačmi a komunikačnými zariadeniami.
Celkový výsledok maloobchodu tlmil pokles tržieb v e-shopoch a zásielkovom predaji o 1,5 %, ako aj v špecializovaných predajniach potravín, nápojov a tabaku o 3,3 % a tiež v predajniach športových potrieb, hračiek a kníh o 5,7 %.
V hypermarketoch a supermarketoch, ktoré sú najväčšou zložkou maloobchodu, zostali tržby takmer na úrovni minulého roka. Medziročne sa zvýšili len nepatrne, o 0,1 %.
Po sezónnom očistení maloobchodné tržby medzimesačne, v porovnaní s augustom 2026, vzrástli o 2,1 %.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2026 boli maloobchodné tržby (v stálych cenách) medziročne vyššie o 1,1 %, pričom zlepšenie evidovalo päť z deviatich zložiek odvetvia.
Z ostatných zložiek obchodu v medziročnom porovnaní dosiahli vyššie tržby v stálych cenách podniky ubytovania o 29 %, ako aj reštaurácie vrátane pohostinstiev o 6,1 % a v bežných cenách aj veľkoobchod o 14,9 %. Naopak, pokles tržieb v stálych cenách aj počas septembra pretrval v predaji a oprave motorových vozidiel (-11,1 %).
V medzimesačnom porovnaní, po sezónnom očistení, tržby v stálych cenách vzrástli v predaji vrátane opráv motorových vozidiel o 15,1 % a v bežných cenách vo veľkoobchode o 2,1 %. Pokles tržieb zaznamenalo ubytovanie o 6 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 4,1 %.
Od začiatku januára do konca septembra 2026 tržby medziročne vzrástli v ubytovaní o 18,6 % v stálych cenách a vo veľkoobchode o 8 % v bežných cenách. Naopak, medziročný pokles tržieb v stálych cenách vykázali predaj a oprava motorových vozidiel o 8,7 % a tiež reštaurácie s pohostinstvami o 0,3 %.
K celkovému rastu najvýraznejšie prispeli špecializované predajne s ostatným tovarom, ktorých tržby medziročne vzrástli o 11,8 %. Táto druhá najvýznamnejšia zložka maloobchodu z hľadiska podielu na celkových tržbách zahŕňa najmä drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív pre domácnosti.
Medziročne vyššie tržby o 6 % vykázali tiež čerpacie stanice. Ich rast súvisel najmä so zvýšením jednotkových cien benzínu a nafty. Dvojciferný nárast tržieb zaznamenali aj predajne s počítačmi a komunikačnými zariadeniami.
Celkový výsledok maloobchodu tlmil pokles tržieb v e-shopoch a zásielkovom predaji o 1,5 %, ako aj v špecializovaných predajniach potravín, nápojov a tabaku o 3,3 % a tiež v predajniach športových potrieb, hračiek a kníh o 5,7 %.
V hypermarketoch a supermarketoch, ktoré sú najväčšou zložkou maloobchodu, zostali tržby takmer na úrovni minulého roka. Medziročne sa zvýšili len nepatrne, o 0,1 %.
Po sezónnom očistení maloobchodné tržby medzimesačne, v porovnaní s augustom 2026, vzrástli o 2,1 %.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2026 boli maloobchodné tržby (v stálych cenách) medziročne vyššie o 1,1 %, pričom zlepšenie evidovalo päť z deviatich zložiek odvetvia.
Z ostatných zložiek obchodu v medziročnom porovnaní dosiahli vyššie tržby v stálych cenách podniky ubytovania o 29 %, ako aj reštaurácie vrátane pohostinstiev o 6,1 % a v bežných cenách aj veľkoobchod o 14,9 %. Naopak, pokles tržieb v stálych cenách aj počas septembra pretrval v predaji a oprave motorových vozidiel (-11,1 %).
V medzimesačnom porovnaní, po sezónnom očistení, tržby v stálych cenách vzrástli v predaji vrátane opráv motorových vozidiel o 15,1 % a v bežných cenách vo veľkoobchode o 2,1 %. Pokles tržieb zaznamenalo ubytovanie o 6 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 4,1 %.
Od začiatku januára do konca septembra 2026 tržby medziročne vzrástli v ubytovaní o 18,6 % v stálych cenách a vo veľkoobchode o 8 % v bežných cenách. Naopak, medziročný pokles tržieb v stálych cenách vykázali predaj a oprava motorových vozidiel o 8,7 % a tiež reštaurácie s pohostinstvami o 0,3 %.