Tržby v maloobchode vo februári medziročne vzrástli o viac ako 5 %

Bratislava 5. apríla (TASR) - Tržby v maloobchode v stálych cenách medziročne rástli druhý mesiac po sebe. Vo februári boli o 5,3 % vyššie ako pred rokom, čo je najviac od mája 2022. Vysoké tempo podporil najmä zásielkový predaj, darilo sa aj veľkým obchodným reťazcom či niektorým špecializovaným predajniam. Naopak, prepad tržieb pocítili najmä predajne pohonných látok. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Rast tržieb v druhom mesiaci medziročne evidovalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu. Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil viac ako štvrtinový rast tržieb e-shopov (predaj mimo predajní, stánkov a trhov). Ide o druhý výrazný rast tržieb v tomto segmente po štyroch mesiacoch poklesov. V porovnaní s vlaňajškom sa podarilo navýšiť tržby tiež veľkým nešpecializovaným hyper- a supermarketom, a to o 4,4 %.



Celkovú bilanciu maloobchodu pozitívne ovplyvnil aj prírastok tržieb špecializovaných predajní, a to napríklad obuvi, textilu či drogérií o 5,4 % a medziročné zvýšenie tržieb hobymarketov, predajní nábytku a spotrebnej elektroniky o 12,1 %.



Naopak, na odvetvie maloobchodu negatívne pôsobil pokles tržieb za predaj pohonných látok o 8,7 %, dvojciferný pokles v predaji zariadení pre informatiku a komunikácie a aj nižšie tržby predajní hračiek, športových potrieb a kníh o 7,1 %.



U ostatných položiek obchodu sa tržby medziročne až dvojciferne zvýšili v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov. V pluse boli všetky tri zložky tohto typu predaja. Medziročne navýšili tržby aj ubytovanie o 5,2 % a reštaurácie a pohostinstvá o 8,2 %, pričom ich tržby rástli už 18 mesiacov po sebe. Pokles tržieb zaznamenal iba veľkoobchod, tržby mu klesli už tretí mesiac v poradí, aktuálne o 1,8 %.



V porovnaní s januárom rástli tržby naprieč celým odvetvím vnútorného obchodu, a to v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, veľkoobchode o 0,5 %, maloobchode o 0,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 % a dynamickejšie v ubytovaní o 17,3 %.