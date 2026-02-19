Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tržby v nemeckom sektore ubytovacích a stravovacích služieb stúpli

Poskytovatelia ubytovacích služieb zaznamenali v minulom roku reálny pokles tržieb o 2 %, zatiaľ čo v reštauráciách a ďalších stravovacích zariadeniach sa znížili o 2,2 %.

Autor TASR
Wiesbaden 19. februára (TASR) - Sektor stravovacích a ubytovacích služieb v Nemecku zaznamenal v minulom roku nárast tržieb. V nominálnom vyjadrení sa príjmy hotelov, penziónov a reštaurácií medziročne zvýšili o 1,4 %. V stálych cenách po zohľadnení inflácie však boli nižšie o 2,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.

Poskytovatelia ubytovacích služieb zaznamenali v minulom roku reálny pokles tržieb o 2 %, zatiaľ čo v reštauráciách a ďalších stravovacích zariadeniach sa znížili o 2,2 %. Od začiatku tohto roka sa na stravovacie služby v Nemecku vzťahuje znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 7 % oproti predchádzajúcim 19 percentám.

Zákazníci však zatiaľ zvýhodnenú daň výraznejšie nepocítili, keďže mnohé prevádzky si daňové úspory ponechávajú. Naznačujú to aj údaje štatistického úradu, na základe ktorých boli návštevy reštaurácií v januári tohto roka v priemere o 3,6 % drahšie ako pred rokom napriek zníženiu dane.
