Tržby v poľskom maloobchode spomalili v novembri tempo rastu
Autor TASR
Varšava 22. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Poľsku pokračovali v novembri v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo, pričom to bolo druhé najslabšie tempo rastu v rámci tohto roka. Údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnili agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Tržby v poľskom maloobchode vzrástli v novembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 3,1 %, zatiaľ čo v októbri rast dosiahol 5,4 %. Výsledok predstavuje druhý najslabší rast od začiatku roka, ak sa nepočítajú február a marec, keď maloobchodné tržby medziročne klesli. O 3,1 % vzrástli aj tržby v poľskom maloobchode v auguste a slabší než rast za august a november vykázali iba v mesiaci jún. Vtedy sa zvýšili o 2,2 %.
Novembrové výsledky boli horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu, čakali však, že maloobchodné tržby sa zvýšia o 3,9 %.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tržby v poľskom maloobchode znížili o 3,3 %. Znamená to výrazný obrat v porovnaní s vývojom v októbri, v ktorom tržby vzrástli o 6,7 %.
