Tržby v priemysle boli v januári 2026 medziročne nižšie o 1 %
Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe kovov o 9,9 % a vo výrobe drevených výrobkov o 26,2 %.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v januári 2026 medziročne reálne nižšie o 1 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Pokles zaznamenali po miernom decembrovom raste. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví pokles evidovalo deväť. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe kovov o 9,9 % a vo výrobe drevených výrobkov o 26,2 %. Dynamiku poklesu zmiernili medziročne vyššie tržby v dodávke elektriny a plynu a vo výrobe dopravných prostriedkov.
Ostatné, aktuálne zverejňované mesačne sledované odvetvia mali z hľadiska bilancie tržieb pozitívny štart do roka 2026. Tržby v odvetví informácie a komunikácia boli vyššie o 11,2 %, čo bolo najvyššie tempo rastu za posledných 13 mesiacov. Ostatným odvetviam sa zvyšovali tržby miernejším tempom, vo vybraných trhových službách o 1,4 %, doprave so skladovaním o 0,6 % a v stavebníctve o 2,1 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli v troch z piatich odvetví, a to v priemysle o 0,3 %, doprave so skladovaním o 2 % a v informáciách a komunikácii o 0,7 %. Medzimesačný pokles zaznamenali vybrané trhové služby o 1,3 % a v stavebníctve o 1,2 %.
