Tržby v priemysle boli v septembri 2025 medziročne vyššie o 6,7 %
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Tržby podnikov v priemysle, v kľúčovom odvetví ekonomiky, boli v septembri 2025 medziročne vyššie o 6,7 % (v stálych cenách), opäť rástli po augustovom znížení. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví medziročný rast zaznamenalo až 15, pokles tržieb evidovala iba dodávka elektriny a plynu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýznamnejší vplyv na celkový výsledok mali najmä rasty tržieb vo výrobe kovov o 8,7 %, ďalej vo výrobe koksu a ropných produktov o 34,3 %, výrobe chemikálií o 42,2 % a tiež vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 13 %.
Zrýchlenie rastu tržieb zaznamenali opäť stavebné podniky, medziročne mali tržby reálne vyššie o 12 %. Tempo rastu tržieb nad 8 % evidovalo aj odvetvie informácie a komunikácia a tiež doprava so skladovaním. Len vo vybraných trhových službách rast tržieb nepresiahol 2 %, čo bolo druhé najpomalšie tempo rastu v tomto roku.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli v troch z piatich odvetví, a to najvýraznejšie v priemysle o 9,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,9 % a v doprave o 2,3 %. Tržby klesli medzimesačne vo vybraných trhových službách o 1,3 % a v stavebníctve o 0,2 %.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne rástli vo všetkých piatich odvetviach. Dvojciferný rast bol iba v stavebníctve, o 10,3 %. V priemysle sa zvýšili tržby o 5 %, vo vybraných trhových službách a v doprave so skladovaním zhodne o 4,6 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 3 %.
