Tržby v priemysle po poklese v júni medziročne vzrástli o 2,5 %

Bratislava 11. augusta (TASR) - Júnové tržby za vlastné výkony a tovar medziročne stúpli v dvoch z piatich sledovaných odvetví ekonomiky, do kladných hodnôt sa však vrátil priemysel. Ten, ako najdôležitejšie odvetvie ekonomiky po piatich mesiacoch poklesu, medziročne vzrástol o 2,5 %. Stavebníctvo zaznamenalo tržby totožné ako pred rokom. Tržby v doprave a skladovaní medziročne strácali len mierne, o niečo viac vo vybraných trhových službách, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Reálny rast tržieb (v stálych cenách) sa prejavil v 6 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 21,1 %, vo výrobe koksu a ropných produktov o 43,7 % a vo výrobe strojov o 10,3 %. "Výraznejší rast tržieb v priemysle brzdil najmä medziročný pokles v dodávke elektriny a plynu o 28,6 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 23,7 % a vo výrobe kovov o 3,5 %," priblížili štatistici.



Tržby vo vybraných trhových službách klesli o 6,2 %, pričom nižšie hodnoty ako pred rokom evidovali už šiesty mesiac po sebe. Výsledok ovplyvnili predovšetkým podielovo rozhodujúce administratívne a iné obchodné činnosti s medziročným prepadom tržieb o 26 %. V poklese sa po 16 mesiacoch nepretržitého medziročného rastu ocitli aj činnosti cestovných kancelárií. Najvyšší medziročný rast na úrovni 7,9 % vykázali tržby za architektonické a inžinierske činnosti, ako aj za činnosti v oblasti nehnuteľností o 4 %.



Podnikom dopravy a skladovania v júni 2023 tržby medziročne klesli o 0,7 %. Späť do poklesu ich stiahlo predovšetkým zníženie tržieb v objemovo najsilnejšej pozemnej doprave vrátane dopravy potrubím o 3,5 %. Naopak, druhé objemovo najsilnejšie skladové a pomocné činnosti v doprave medziročne rástli o 1,6 %.



Informačné a komunikačné činnosti si naďalej dlhodobo udržiavajú vysoké tempo rastu tržieb, pričom v júni 2023 medziročne stúpli o 14,4 %. Na celkovom pozitívnom výsledku sa najvýraznejšie podieľalo objemovo najsilnejšie počítačové programovanie s medziročným rastom tržieb o 17,1 % a činnosti pre rozhlas a televíziu s rastom o 15,5 %. Stavebné podniky dosiahli v júni 2023 realizované tržby za vlastné výkony na rovnakej úrovni ako pred rokom.



V súhrne za prvých šesť mesiacov roka 2023 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne najviac vzrástli v informačných a komunikačných činnostiach o 11,3 %. Rast tržieb zaznamenali aj doprava so skladovaním o 1,8 % a stavebníctvo o 1,7 %. Naopak, súhrnný medziročný pokles tržieb sa vo vybraným trhových službách prehĺbil na 10,4 % a priemyslu tržby klesli o 1,7 %.