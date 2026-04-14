< sekcia Ekonomika
Tržby v priemysle vo februári medziročne klesli o 5,3 %
Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 10,4 %, vo výrobe kovov o 10,7 % a vo výrobe drevených výrobkov o 21,5 %.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Zatiaľ čo tržby vo väčšine odvetví ekonomiky vo februári rástli, v kľúčovom priemysle už druhý mesiac po sebe klesli, a to aktuálne o 5,3 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V priemysle spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví klesli tržby v deviatich. Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 10,4 %, vo výrobe kovov o 10,7 % a vo výrobe drevených výrobkov o 21,5 %. Dynamiku poklesu zmiernili medziročne vyššie tržby vo výrobe strojov a zariadení, výrobe počítačových a optických výrobkov a v dodávke elektriny a plynu.
Ostatné aktuálne zverejňované mesačne sledované odvetvia mali z hľadiska bilancie tržieb plusové hodnoty. Tržby v odvetví informácie a komunikácia boli vyššie o 15,5 %, čo bolo najvyššie tempo rastu za posledných 14 mesiacov. Ostatným odvetviam sa zvyšovali tržby miernejším tempom, vo vybraných trhových službách o 2,6 %, v stavebníctve o 3,5 % a v doprave so skladovaním len nepatrne, o 0,1 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli v troch z piatich odvetví, a to v priemysle o 0,5 %, v informáciách a komunikácii o 1,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,4 %. Medzimesačný pokles zaznamenalo stavebníctvo o 3 % a doprava so skladovaním o 1,9 %.
V priemysle spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví klesli tržby v deviatich. Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 10,4 %, vo výrobe kovov o 10,7 % a vo výrobe drevených výrobkov o 21,5 %. Dynamiku poklesu zmiernili medziročne vyššie tržby vo výrobe strojov a zariadení, výrobe počítačových a optických výrobkov a v dodávke elektriny a plynu.
Ostatné aktuálne zverejňované mesačne sledované odvetvia mali z hľadiska bilancie tržieb plusové hodnoty. Tržby v odvetví informácie a komunikácia boli vyššie o 15,5 %, čo bolo najvyššie tempo rastu za posledných 14 mesiacov. Ostatným odvetviam sa zvyšovali tržby miernejším tempom, vo vybraných trhových službách o 2,6 %, v stavebníctve o 3,5 % a v doprave so skladovaním len nepatrne, o 0,1 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli v troch z piatich odvetví, a to v priemysle o 0,5 %, v informáciách a komunikácii o 1,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,4 %. Medzimesačný pokles zaznamenalo stavebníctvo o 3 % a doprava so skladovaním o 1,9 %.