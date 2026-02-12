< sekcia Ekonomika
Tržby vlani medziročne vzrástli vo všetkých sledovaných odvetviach
Rast neklesol ani v jednom odvetví pod 3 %. ..
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - V súhrne za celý rok 2025 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli vo všetkých piatich sledovaných odvetviach, rast neklesol ani v jednom odvetví pod 3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemysel ako ťažiskové odvetvie slovenskej ekonomiky evidoval podľa predbežných mesačných výsledkov medziročné zvýšenie tržieb o 3,2 %, rast sa prejavil prvýkrát po troch rokoch. Trend rastu celého sektora sa prejavil až v 12 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví. Najvýraznejší vplyv na celkový výsledok mal hlavne rast tržieb vo výrobe kovov o 6,2 % a vo výrobe počítačových výrobkov o 19,8 %. Naopak, tlmiaci účinok na rast mal pokles v dodávke elektriny a plynu a vo výrobe automobilov.
Pozitívnu bilanciu evidovali podniky v odvetví, ktoré má druhé objemovo najvyššie tržby - vo vybraných trhových službách, tržby im vzrástli medziročne o 3,5 %. Najvýznamnejší vplyv na tento výsledok mali činnosti vedenia firiem a poradenstvo v oblasti riadenia o 16,8 % a administratívne a kancelárske činnosti s rastom tržieb o 3,4 %.
Podniky stavebníctva zažili výrazne pozitívny minulý rok s rastom tržieb o 9,5 %, naposledy im tržby rástli v roku 2021.
Lepší rok mali aj podniky dopravy a skladovania, tržby sa im podarilo za rok 2025 zvýšiť o 4,2 %. Prispel k tomu pozitívny vývoj troch z piatich zložiek. Rast zaznamenali nielen váhovo silnejšie skladové a pomocné činnosti v doprave (o 9,1 %), ale aj poštové služby a služby kuriérov o takmer 12 % a letecká doprava.
V odvetví informácie a komunikácia tržby v súhrne za celý rok 2025 boli vyššie o 3,4 %, tempo rastu sa však tretí rok v rade spomaľovalo. V pluse ho podržalo počítačové programovanie s tržbami vyššími o 6,3 % a telekomunikácie o 2 %.
Tržby podnikov v priemysle boli v decembri 2025 medziročne vyššie o 0,7 %
Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v decembri 2025 medziročne reálne vyššie o 0,7 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Mierny rast zaznamenali po dvoch mesiacoch poklesu. Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v priemysle o 1,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví rast evidovalo 12. Výsledok ovplyvnili hlavne medziročne vyššie tržby vo výrobe počítačových výrobkov o 75,2 %, výrobe kovov o 7,7 % a vo výrobe koksu a ropných výrobkov o 15,8 %. Dynamiku rastu výrazne ovplyvnili medziročne nižšie tržby najmä v dodávke elektriny a plynu a vo výrobe dopravných prostriedkov.
Ostatné tri mesačne sledované odvetvia mali z hľadiska bilancie tržieb úspešný december. Tržby v odvetví informácie a komunikácia boli vyššie o 8,5 %, čo bolo druhé najvyššie tempo rastu v minulom roku. V stavebníctve tržby vzrástli o 3,3 %, v doprave so skladovaním o 2,8 %. Pokles tržieb zaznamenali v decembri iba vybrané trhové služby o 3,9 %, prvýkrát po dvoch rokoch.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v 4 z 5 odvetví, a to v priemysle o 1,5 %, vybraných trhových službách o 1,7 %, v doprave so skladovaním o 0,9 % a v stavebníctve o 0,6 %. Medzimesačný rast zaznamenali iba informačné a komunikačné činnosti o 2,2 %.
