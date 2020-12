Tržby vlastníka londýnskeho letiska Stansted sa prepadli o vyše 82 %

Londýn 9. decembra (TASR) - Britská letisková spoločnosť Manchester Airports Group oznámila za šesťmesačné obdobie súčasného obchodného roka pokles tržieb o viac než 82 %. Je to dôsledok pandémie nového koronavírusu, ktorá ochromila leteckú dopravu a s ňou aj príjmy firiem prevádzkujúcich letiská.



Manchester Airports Group, ktorá vlastní londýnske letisko Stansted, letisko v Manchestri a letisko East Midlands Airport ležiace neďaleko Nottinghamu, v stredu oznámila, že jej tržby za prvých šesť mesiacov súčasného obchodného roka (od apríla do konca septembra) dosiahli 93,8 milióna libier (102,92 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu obchodného roka 2019/2020 to znamená pokles o 82,5 %.



Ako informovala agentúra DPA, spoločnosť zároveň dodala, že za polročné obdobie obchodného roka 2020/2021 evidovala výraznú stratu 208 miliónov libier. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala spoločnosť zisk pred zdanením 186,7 milióna libier.



Pandémia nového koronavírusu prinútila vlády po celom svete prijať prísne karanténne opatrenia, súčasťou ktorých bolo aj obmedzenie pohybu obyvateľstva. To zasiahlo cestovný ruch a záujem o leteckú dopravu. Počet cestujúcich vybavených na letiskách patriacich pod Manchester Airports Group sa za šesťmesačné obdobie prepadol medziročne o 88,5 %.



(1 EUR = 0,91143 GBP)