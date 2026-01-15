< sekcia Ekonomika
Tržby vlastníka značky Cartier pokračovali v 3. kvartáli v raste
Spoločnosť podporili takmer všetky jej segmenty a z geografického hľadiska región Amerík.
Autor TASR
Ženeva 15. januára (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka rast tržieb bez započítania kurzových vplyv o viac než desatinu. Spoločnosť podporili takmer všetky jej segmenty a z geografického hľadiska región Amerík. Informovali tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Chloé či Piaget, vo štvrtok zverejnila, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahla tržby na úrovni 6,40 miliardy eur. Ak sa nezapočítajú nepriaznivé kurzové vplyvy, rast tržieb predstavoval 11 % a mierne prekonal očakávania analytikov.
Výsledky posilnili očakávania trhov, že segment luxusu bude pokračovať v zotavovaní. Producenti luxusného tovaru totiž až do záveru minulého roka vykazovali slabšie tržby, keď inflácia a pretrvávajúca ekonomická neistota odrádzala spotrebiteľov od nákupov neesenciálneho tovaru.
Z jednotlivých divízií spoločnosti Richemont najlepšie výsledky vykázal kľúčový segment šperkov. Táto divízia zaznamenala rast tržieb bez započítania kurzových vplyvov o 14 %. Nasledovala divízia hodiniek s rastom o 7 % a divízia módy a doplnkov, kde tržby vzrástli o 3 %.
Avšak v prípade započítania kurzových vplyvov sa tržby v 3. kvartáli 2025/2026 zvýšili v medziročnom porovnaní iba o 4,1 %. K rastu prispel región Amerík, vývoj tržieb však negatívne ovplyvnil kľúčový región Ázie a Tichomoria. V rámci neho klesli tržby spoločnosti Richemont o 2 %.
