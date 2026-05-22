Piatok 22. máj 2026
Tržby vlastníka značky Cartier vzrástli o viac než desatinu

Autor TASR
Ženeva 22. mája (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za 4. štvrťrok obchodného roka 2025/2026 rast tržieb o viac než desatinu. O viac než 10 % rástli tržby aj v predchádzajúcom kvartáli, posledný štvrťrok bol však pre firmu ešte úspešnejší, keďže rozsah rastu sa zrýchlil. Švajčiarska spoločnosť síce rovnako doplatila na vojnu na Blízkom východe, výpadok tržieb v tomto regióne však vykompenzoval vysoký dopyt v iných oblastiach sveta, najmä v ázijských krajinách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Chloé či Piaget, v piatok zverejnila, že vo 4. štvrťroku obchodného roka 2025/2026, teda od januára do konca marca, dosiahla tržby bez započítania kurzových vplyvov na úrovni 5,40 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 13 %. Na porovnanie, v 3. kvartáli sa zvýšili o 11 %.

Výsledok prekonal aj odhady analytikov oslovených spoločnosťou Visible Alpha. Tí očakávali tržby na úrovni 5,30 miliardy eur.

Tržby spoločnosti vzrástli aj v prípade započítania kurzových vplyvov, avšak iba o 4 %. Dôvodom bolo posilnenie eura oproti iným menám.

Vojna na Blízkom východe výrazne zasiahla do príjmov spoločnosti. Richemont totiž v tomto regióne generuje takmer desatinu svojich tržieb, omnoho väčšie percento než iné klenotnícke firmy. Spoločnosť uviedla, že jej tržby bez započítania kurzových vplyvov klesli v regióne Blízkeho východu medziročne o 3 %, zatiaľ čo v 3. kvartáli zaznamenali rast o 20 %.

Na druhej strane, kompenzoval ich zvýšený dopyt v iných regiónoch, najmä v Ázii. V tejto oblasti sa zvýšili o 14 %, k čomu v najväčšej miere prispeli spotrebitelia v Hongkongu, Japonsku a Južnej Kórei.
