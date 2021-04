Tržby vo februári rástli v priemysle, najviac poklesli v stavebníctve

Bratislava 12. apríla (TASR) - Tržby vo februári 2021 rástli len v priemysle, v ostatných odvetviach pretrvával pokles, najvýraznejší v stavebníctve. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Nárast tržieb v priemysle vo februári dosiahol 1,2 %, v ostatných štyroch sledovaných odvetviach tržby vykázali pokles, a to od 26 % do 0,3 %. Prepad tržieb v trhových službách sa zmiernil len nepatrne, stále dosahoval dvojcifernú hodnotu.



Tržby v priemysle po januárovom poklese vo februári 2021 medziročne rástli predovšetkým vplyvom výrazného zvýšenia tržieb v zložke výroba počítačových výrobkov (nad hranicou 20 %), ako aj zvýšením v dvoch najvplyvnejších zložkách priemyslu, a to vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,1 % a vo výrobe kovov o 5,2 %.



Februárové tržby v stavebníctve zaznamenali viac ako štvrtinový prepad (o 26 %), podobná úroveň bola naposledy zaznamenaná v októbri 2016.



Vo februári 2021 oproti januáru 2021 si väčšina odvetví v tržbách nepolepšila, tržby rástli len v informáciách a komunikácii, aj to len mierne o 0,5 %. Najväčší medzimesačný pokles zaznamenali v stavebníctve o 5,8 %, klesli aj vo vybraných trhových službách o 1 % a v priemysle, v doprave a skladovaní zhodne o 0,4 %.



Od začiatku roka tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 2,5 %, najvýznamnejší bol pokles v dodávke elektriny a plynu o 9,9 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 3,2 %. Za prvé dva mesiace sa tržby stavebných subjektov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížili o 23,2 %.