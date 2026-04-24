Tržby výrobcu automobilových dielcov Forvia sa v znížili o 2%
Celkový pokles tržieb firmy Forvia však bol miernejší v porovnaní s oslabením globálneho trhu s automobilovými dielcami o 3,4 %.
Autor TASR
Paríž 24. apríla (TASR) - Tržby francúzskeho výrobcu automobilových dielcov Forvia v prvom kvartáli pre prudké oslabenie na čínskom trhu celkovo klesli o 2,2 %. Firma za január až marec vykázala tržby v objeme 5,14 miliardy eur. Ich zníženie bolo výsledkom prepadu na trhu Číny o 23,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkový pokles tržieb firmy Forvia však bol miernejší v porovnaní s oslabením globálneho trhu s automobilovými dielcami o 3,4 %. Pokles v Číne totiž firma vykompenzovala rastom v iných regiónoch. Okrem toho sa o 2,2 % zvýšili jej tržby v oblasti technológií pre kontrolu emisií.
Generálny riaditeľ spoločnosti Martin Fischer uviedol, že spoločnosť pokračuje v procese predaja svojej divízie interiérov vozidiel, ktorý by sa mal zrealizovať v blízkej budúcnosti. Finančný riaditeľ Olivier Durand sa však odmietol vyjadriť k správe, že sa blíži dohoda o predaji tejto divízie private equity firme Apollo za približne 1,4 miliardy eur.
Spoločnosť Forvia uviedla, že vo svojom podnikaní nezaznamenala žiadny významný vplyv konfliktu na Blízkom východe, a potvrdila svoj výhľad na rok 2026.
