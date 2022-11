Tržby výrobcu čokolády Hershey v 3. kvartáli vzrástli o viac než 15 %

Derry Township 4. novembra (TASR) - Americká cukrovinkárska spoločnosť Hershey oznámila za 3. štvrťrok lepšie než predpokladané výsledky a zároveň zlepšila odhad tržieb a upraveného zisku za celý rok. Poukázala na vysoký dopyt po cukrovinkách na sviatok Halloween, s čím počíta aj v ďalšom období až do Vianoc, napriek rastu cien. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Oslavy Halloweenu sú pre jedného z najväčších výrobcov čokolády a iných cukroviniek Hershey kľúčové. Sviatok sa na celoročných tržbách spoločnosti podieľa zhruba 10 %, pričom biznis cukrovinkárskych firiem vylepšuje vďaka skorým objednávkam obchodov celé týždne pred samotnými oslavami. Americká federácia maloobchodu odhaduje, že v tomto roku zaznamenal dopyt po cukrovinkách pre Halloween prudký rast a podľa jej predbežných odhadov tohtoročné tržby dosiahli počas sviatku rekordných 3,1 miliardy USD.



Práve vďaka Halloweenu a predpokladom, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcom období, ktoré vyvrcholí vianočnými sviatkami, Hershey odhaduje, že tržby za celý rok vzrastú o 14 až 15 %. Pôvodný odhad poukazoval na rast medzi 12 a 14 %.



Za samotný 3. štvrťrok do 2. októbra vykázala spoločnosť Hershey tržby na úrovni 2,73 miliardy USD (2,80 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 15,7 %. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí očakávali kvartálne tržby na úrovni 2,62 miliardy USD.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 447,07 milióna USD, čo na akciu predstavuje 2,17 USD. Firma aj v tomto prípade prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,10 USD.



Rovnako, aj pri upravenom zisku Hershey zlepšila celoročný odhad, a to v rovnakom rozsahu ako pri tržbách. Spoločnosť pôvodne očakávala rast upraveného zisku na akciu o 12 až 14 %, teraz počíta, že rast dosiahne 14 až 15 %.



(1 EUR = 0,9753 USD)