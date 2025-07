Tržby výrobcu čokolády Hershey vzrástli o vyše štvrtiny

Hershey 30. júla (TASR) - Americký výrobca čokolády Hershey oznámil za 2. štvrťrok rast tržieb o viac než štvrtinu, k čomu prispelo najmä načasovanie veľkonočných sviatkov. Čistý zisk síce výrazne klesol, výsledky v tomto ukazovateli však ovplyvnili jednorazové položky. Bez ich započítania spoločnosť prekonala očakávania trhov. Informovali o tom agentúry AP a Reuters a portály RTTNews a investing.com.



Tržby Hershey, do ktorej portfólia patria napríklad čokoládové cukríky M&M či výroba tyčiniek značky KitKat pre americký trh, dosiahli v 2. štvrťroku 2,61 miliardy USD (2,26 miliardy eur). Medziročne to znamená zvýšenie o 26 %.



Výsledky zároveň prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 2,52 miliardy USD. Veľkou mierou ich ovplyvnili sviatky Veľkej noci, ktoré tento rok pripadli na apríl.



Čistý zisk síce výrazne klesol, keď dosiahol 62,72 milióna USD, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 180,89 milióna USD, výsledky však ovplyvnili jednorazové položky. Takzvaný upravený zisk, teda bez započítania mimoriadnych položiek a vplyvu fúzií a akvizícií, dosiahol 246,46 milióna USD, čo na akciu predstavuje 1,21 USD. Firma tak aj v tomto prípade prekonala očakávania ekonómov. Tí predpokladali upravený zisk na úrovni 0,99 USD až 1 USD/akcia.



Napriek tomu, že za 2. kvartál upravený zisk prekonal očakávania, spoločnosť v tomto ukazovateli zhoršila vyhliadky na celý rok. Pôvodne počítala s tým, že upravený zisk na akciu klesne približne o 25 %, teraz očakáva, že to bude o 36 % až 38 %. V tejto súvislosti poukázala najmä na náklady spojené so zvyšovaním amerických dovozných ciel, ktoré Hershey očakáva celoročne na úrovni 170 miliónov až 180 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1533 USD)