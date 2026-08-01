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Tržby výrobcu čokolády Hershey vzrástli, prekonali očakávania
Medziročne to predstavuje rast o 6,6 %. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 2,63 miliardy USD.
Autor TASR
Hershey 1. augusta (TASR) - Americký výrobca čokolády Hershey oznámil za 2. štvrťrok rast tržieb aj upraveného zisku, pričom v obidvoch prípadoch prekonal očakávania. Výsledky podporilo najmä zvýšenie cien, ktoré medziročne vzrástli o dvojciferné hodnoty. Informovala o tom agentúra Reuters.
Tržby spoločnosti Hershey, ktorá vyrába čokolády, cukrovinky a drobné pečivo a do jej portfólia patrí napríklad výroba tyčiniek značky KitKat pre americký trh, dosiahli za 2. kvartál tohto roka 2,79 miliardy USD (2,43 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 6,6 %. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 2,63 miliardy USD.
Lepšie, než sa čakalo, sa vyvíjal aj zisk upravený o mimoriadne položky. Na akciu dosiahol 1,90 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 1,21 USD, pričom analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,42 USD/akcia.
Výsledky do veľkej miery podporili ceny, ktoré spoločnosť za ostatný rok zvýšila s cieľom riešiť rastúce náklady za vstupné suroviny. V 2. kvartáli sa ceny výrobkov Hershey zvýšili medziročne v priemere o 12 % a kompenzovali tak pokles objemu predaja približne o 8 %.
(1 EUR = 1,1485 USD)
Tržby spoločnosti Hershey, ktorá vyrába čokolády, cukrovinky a drobné pečivo a do jej portfólia patrí napríklad výroba tyčiniek značky KitKat pre americký trh, dosiahli za 2. kvartál tohto roka 2,79 miliardy USD (2,43 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 6,6 %. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 2,63 miliardy USD.
Lepšie, než sa čakalo, sa vyvíjal aj zisk upravený o mimoriadne položky. Na akciu dosiahol 1,90 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 1,21 USD, pričom analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,42 USD/akcia.
Výsledky do veľkej miery podporili ceny, ktoré spoločnosť za ostatný rok zvýšila s cieľom riešiť rastúce náklady za vstupné suroviny. V 2. kvartáli sa ceny výrobkov Hershey zvýšili medziročne v priemere o 12 % a kompenzovali tak pokles objemu predaja približne o 8 %.
(1 EUR = 1,1485 USD)