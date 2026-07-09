< sekcia Ekonomika
Tržby výrobcu džínsov Levi Strauss v jeho druhom kvartáli stúpli
Vo svojom účtovnom druhom kvartáli, ktorý sa skončil 31. mája, Levi Strauss dosiahol rast čistých tržieb o 8 % na 1,56 miliardy USD (1,37 miliardy eur).
Autor TASR
San Francisco 9. júla (TASR) - Americký výrobca džínsov Levi Strauss zlepšil prognózu čistých tržieb za svoj terajší účtovný rok. Firma totiž očakáva, že jej prémiové produkty oslovia zákazníkov s vyššími príjmami, a to aj napriek tomu, že spotrebiteľské výdavky negatívne ovplyvňuje ekonomická neistota. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vo svojom účtovnom druhom kvartáli, ktorý sa skončil 31. mája, Levi Strauss dosiahol rast čistých tržieb o 8 % na 1,56 miliardy USD (1,37 miliardy eur). Prekonal tak predpoveď analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí v priemere odhadovali, že čisté tržby výrobcu džínsov za marec až máj budú v sume 1,52 miliardy USD.
Generálna riaditeľka spoločnosti Levi Strauss Michelle Gassová uviedla, že jej firma má stále príležitosť získať „značný prémiový segment“, do ktorého ešte úplne neprenikla.
Levi Strauss teraz plánuje dosiahnuť rast čistých tržieb v účtovnom roku 2026 o 7 až 7,5 %. Predošlá predikcia firmy rátala s ich rastom o 5,5 až 6,5 %. Firma zlepšila aj prognózu svojho celoročného upraveného zisku na akciu. Odhaduje, že bude v pásme 1,46 až 1,52 USD. Jej predošlá predpoveď rátala s tým, že bude v rozmedzí 1,42 až 1,48 USD.
(1 EUR = 1,1404 USD)
Vo svojom účtovnom druhom kvartáli, ktorý sa skončil 31. mája, Levi Strauss dosiahol rast čistých tržieb o 8 % na 1,56 miliardy USD (1,37 miliardy eur). Prekonal tak predpoveď analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí v priemere odhadovali, že čisté tržby výrobcu džínsov za marec až máj budú v sume 1,52 miliardy USD.
Generálna riaditeľka spoločnosti Levi Strauss Michelle Gassová uviedla, že jej firma má stále príležitosť získať „značný prémiový segment“, do ktorého ešte úplne neprenikla.
Levi Strauss teraz plánuje dosiahnuť rast čistých tržieb v účtovnom roku 2026 o 7 až 7,5 %. Predošlá predikcia firmy rátala s ich rastom o 5,5 až 6,5 %. Firma zlepšila aj prognózu svojho celoročného upraveného zisku na akciu. Odhaduje, že bude v pásme 1,46 až 1,52 USD. Jej predošlá predpoveď rátala s tým, že bude v rozmedzí 1,42 až 1,48 USD.
(1 EUR = 1,1404 USD)