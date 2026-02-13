< sekcia Ekonomika
Tržby výrobcu kozmetiky L'Oréal za 4. kvartál sklamali
Akcie spoločnosti na tento údaj v úvode piatkového obchodovania zareagovali poklesom o približne 6 %.
Autor TASR
Paríž 13. februára (TASR) - Francúzska spoločnosť L'Oréal, ktorá je najväčším výrobcom kozmetiky na svete, vo štvrtom kvartáli dosiahla rast tržieb o 6 % na úroveň 11,3 miliardy eur. Nenaplnili sa však očakávania analytikov, že tržby firmy sa zvýšia o zhruba 7 %. Akcie spoločnosti na tento údaj v úvode piatkového obchodovania zareagovali poklesom o približne 6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma uviedla, že nečakane sa zhoršili jej tržby v Ázii. „Viem, že ste očakávali viac od severnej Ázie vzhľadom na zlepšujúce sa správy z Číny,“ povedal analytikom finančný riaditeľ firmy L'Oréal Christophe Babule. Dodal, že spoločnosť pociťuje pokračujúcu slabosť v Južnej Kórei a slabší trh v Číne.
Podľa analytikov JP Morgan je vzhľadom na výsledky za štvrtý kvartál ťažšie predpokladať zlepšenie rastu tržieb v tomto roku. Analytici Deutsche Bank dodali, že v najbližšej budúcnosti sa rast zisku spoločnosti L'Oréal pravdepodobne spomalí.
