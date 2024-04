Nemecká spoločnosť Beiersdorf oznámila za 1. štvrťrok rast tržieb

Hamburg 16. apríla (TASR) - Nemecká spoločnosť Beiersdorf, ktorá je známa najmä výrobou kozmetiky Nivea, oznámila za 1. štvrťrok rast tržieb o vyše 7 %. Výsledky, ktorými firma prekonala očakávania analytikov, podporila najmä kľúčová značka Nivea. Tej sa v prvých troch mesiacoch roka darilo vo všetkých regiónoch, v ktorých spoločnosť pôsobí. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť Beiersdorf, do ktorej portfólia patria okrem značky Nivea aj značky Elastoplast, Eucerin, Labello a La Prairie, v utorok oznámila, že za 1. kvartál zaznamenala tržby na úrovni 2,6 miliardy eur. To je o 7,3 % viac než v rovnakom období minulého roka. Analytici počítali s rastom iba o 6,2 %.



Tržby podporila najmä kľúčová divízia spotrebného tovaru, do ktorej patrí aj značka Nivea. V rámci tejto divízie sa tržby zvýšili o 10 % a pomohli vykompenzovať pokles tržieb v rámci divízie Tesa, ktorá vyrába lepidlá a lepiace pásky pre domácnosti aj firmy vrátane firiem v automobilovom sektore.



Z geografického hľadiska spoločnosti Beiersdorf pomohla najmä Čína, kde tržby z predaja produktov značky Nivea vzrástli o dvojciferné hodnoty. Výrazný rast však zaznamenala aj luxusná značka La Prairie, konkrétne o 14 %. Tento výsledok prispel k celosvetovému rastu tržieb Beiersdorfu z predaja výrobkov značky La Prairie o 1 %. Na porovnanie, vlani tržby z predaja tejto značky klesli o 15,4 %. Vzrástli aj kvartálne tržby z predaja značiek Eucerin a Aquaphor, kde rast dosiahol 13 %.



V reakcii na lepšie než očakávané výsledky zlepšil Beiersdorf výhľad na celý rok 2024. Pôvodne počítal s celoročným rastom tržieb na "strednej úrovni jednocifernej stupnice", teraz očakáva, že rast dosiahne 6 až 8 %. V prípade divízie Tesa očakáva firma Beiersdorf aj naďalej rast tržieb o 2 až 5 %.